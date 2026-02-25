Martedì sera c’è stata la prima puntata della settantaseiesima edizione Festival di Sanremo e oggi quindi è uscita una puntata del podcast del Post su Sanremo. Dopo essere stato inaspettato, ormai consueto, ineluttabile, immancabile, indomabile e imperturbabile questa volta, per varie ragioni che verranno ampiamente esplorate, è avvilito.

Nonostante l’avvilimento, anche quest’anno Matteo Bordone, Giulia Balducci, Luca Misculin e Stefano Vizio commenteranno man mano quello che succederà sul palco dell’Ariston, cercando di dare qualche spunto divertente e interessante sia per chi non si perderà una serata del festival, sia per chi non lo guarda ma non vuole rimanere escluso dalle conversazioni che gli girano attorno.

La puntata di oggi, che è già disponibile, è la seconda dedicata a quest’edizione (venerdì scorso era uscita una prima puntata per prepararsi al peggio). Si intitola La repubblica di Gianna: si parla, tra le altre cose, di chi se l’è cavata e chi no in questa prima serata, di vena “weird”, di ospiti centenarie, di Resistenza ligure, di nomi turchi, dei contendenti alla Coppa Incel e in un certo senso della nascita della Repubblica italiana.

L’avvilito podcast del Post su Sanremo fa parte dell’offerta per le persone che si abbonano al Post: puoi abbonarti qui e ascoltarla sul sito del Post o sull’app, dove puoi anche attivare le notifiche per sapere subito quando usciranno i prossimi episodi (attorno all’ora di pranzo, circa). E se sei abbonato puoi anche regalarla a qualcuno a cui pensi piacerà.