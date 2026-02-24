Si è dimessa la direttrice del Louvre, Laurence des Cars

Laurence des Cars, la direttrice del Louvre di Parigi, il museo più visitato al mondo, ha presentato le dimissioni al presidente francese Emmanuel Macron. In un comunicato, Macron ha fatto sapere di averle accettate e di aver apprezzato il gesto di responsabilità di des Cars alla luce del clamoroso furto dello scorso ottobre e dei numerosi malfunzionamenti riscontrati nel complesso, in un momento in cui il museo ha bisogno di importanti interventi di modernizzazione. Mercoledì è previsto che des Cars testimoni davanti alla commissione d’inchiesta sulla sicurezza del museo istituita proprio in seguito al furto.

Lo scorso 19 ottobre un gruppo di ladri era entrato con un montacarichi in una galleria del museo e, in pieno giorno, aveva rubato otto gioielli dal valore stimato di 88 milioni di euro. Il museo era rimasto chiuso per alcuni giorni a causa del furto, che aveva evidenziato le numerose falle nella sicurezza del museo, come telecamere inadeguate, software obsoleti e password deboli, tra le altre cose. Il caso era stato raccontato moltissimo anche all’estero e aveva provocato un dibattito politico in Francia.

Sempre per via delle condizioni di degrado del museo una parte dell’edificio è stata chiusa per problemi strutturali e un’infiltrazione d’acqua ha danneggiato un soffitto affrescato dell’Ottocento. Negli ultimi mesi il museo aveva chiuso ripetutamente per via degli scioperi, legati anche al malcontento fra i dipendenti per il modo in cui des Cars gestiva i rapporti interni all’istituzione.

I problemi del Louvre erano noti da anni e già nel 2025 il presidente francese Emmanuel Macron aveva annunciato un ambizioso piano per rinnovarlo. Finora però non ci sono stati miglioramenti significativi: des Cars aveva risposto alle critiche principalmente scaricando la colpa sul precedente direttore e sugli organi di supervisione che avrebbero dovuto vigilare su di lei.

Des Cars ha 59 anni, è un’apprezzata storica dell’arte ed era la direttrice del Louvre dal settembre del 2021, la prima donna in tale incarico. In precedenza aveva diretto altri due importanti musei parigini, il Museo d’Orsay e quello dell’Orangerie. Aveva già presentato le dimissioni dopo il furto, ma la ministra della Cultura, Rachida Dati, le aveva rifiutate.

– Leggi anche: E i gioielli rubati al Louvre?