C’è stato un furto di gioielli al Museo del Louvre
I ladri sono entrati da un montacarichi nella Galleria di Apollo e hanno sottratto alcuni gioielli napoleonici dal «valore inestimabile»
Un furto realizzato domenica mattina ha reso necessaria la chiusura per tutta la giornata del Museo del Louvre di Parigi, uno dei più grandi e visitati musei al mondo. La notizia è stata confermata dai responsabili del museo e la ministra della Cultura francese, Rachida Dati, ha detto che non risultano persone ferite. Le indagini sono in corso e per ora ci sono informazioni frammentarie.
Il ministro dell’Interno francese, Laurent Nuñez, ha detto che gli autori del furto sono entrati nel museo domenica mattina utilizzando un montacarichi e che hanno rubato «gioielli di inestimabile valore» dalla Galleria di Apollo. Il furto è durato circa sette minuti.
Secondo quanto riportato da Le Parisien, uno dei principali giornali parigini, sono stati rubati alcuni gioielli napoleonici: nove pezzi della collezione di gioielli di Napoleone e dell’imperatrice, compresi una collana, una spilla e un diadema. La valutazione dei danni e del valore degli oggetti rubati è ancora in corso.
Gli autori del furto sono poi fuggiti su due scooter verso l’autostrada A6 che collega Parigi con Lione. Nella fuga avrebbero perso un gioiello, che è stato ritrovato all’esterno del museo, sempre secondo le fonti consultate da Le Parisien.
La Galleria di Apollo è una delle parti simbolo del palazzo che ospita il museo e contiene alcune delle sue collezioni storiche più preziose. Ha riaperto ufficialmente al pubblico nel gennaio del 2020, dopo lunghi lavori di ristrutturazione e riqualificazione. Gli account social del museo hanno annunciato la chiusura per tutta la giornata “per motivi eccezionali”.