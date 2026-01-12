Il museo del Louvre è di nuovo chiuso per un altro sciopero dei dipendenti

Lunedì il museo del Louvre di Parigi è rimasto chiuso dopo che l’assemblea sindacale dei dipendenti ha deciso di organizzare un altro sciopero dopo quello tenuto a metà dicembre. Il nuovo sciopero è stato proclamato perché i dipendenti sostengono che non ci siano stati progressi nelle trattative tra i sindacati, il ministero della Cultura e la direzione del museo sulle loro condizioni di lavoro. Le trattative erano ricominciate il 5 gennaio dopo l’interruzione del periodo di Natale.

La chiusura del museo è stata annunciata anche sul sito del Louvre, dove si dice che i biglietti per il museo acquistati o prenotati per lunedì verranno rimborsati automaticamente.

I sindacati lamentano la riduzione dei finanziamenti pubblici per il museo, la scarsa manutenzione delle strutture, gli stipendi dei dipendenti giudicati troppo bassi e inadeguati al carico di lavoro. I dipendenti sostengono peraltro di essere troppo pochi per gestire adeguatamente il museo. Le carenze di personale al Louvre sono note da tempo e sono state evidenziate dal rocambolesco furto di gioielli avvenuto lo scorso ottobre. In passato la mancanza di dipendenti ha obbligato la direzione a chiudere alcune zone del museo per evitare che rimanessero senza supervisione.