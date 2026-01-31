A Torino ci sono disordini al corteo per l’Askatasuna

A Torino ci sono disordini alla manifestazione organizzata in sostegno dell’Askatasuna, lo storico centro sociale cittadino sgomberato a metà dicembre per motivi ancora poco chiari. Attorno alle 18, quando il corteo si è avvicinato alla sede in corso Regina Margherita, un gruppo di persone con il volto coperto ha a lanciato petardi, fumogeni e bombe carta contro la polizia, che ha risposto con lacrimogeni e idranti; altre hanno lanciato sedie e tavoli presi dai dehors di bar e ristoranti chiusi, mentre altre ancora hanno dato fuoco ad alcuni cassonetti dell’immondizia.

Al momento non sono segnalate persone ferite o fermate. La polizia ha caricato un gruppo di manifestanti per cercare di disperderli dietro al Campus Einaudi, a poche centinaia di metri dalla sede dell’ex centro sociale. La maggior parte dei manifestanti che stavano partecipando al corteo in maniera pacifica si è allontanata. Secondo le prime stime i partecipanti sono stati tra i 15 e i 20mila.

A inizio pomeriggio migliaia di persone si erano riunite davanti alle stazioni di Porta Susa e Porta Nuova per prendere parte alla manifestazione, a cui hanno partecipato anche gruppi anarchici, comitati locali, sostenitori del Movimento No Tav e sigle sindacali come Cobas e Usb. Il corteo unito ha sfilato lungo il Po assieme alle persone che si erano concentrate davanti a Palazzo Nuovo, sede delle facoltà umanistiche dell’Università statale di Torino.

A metà settimana l’ateneo era stato occupato in risposta alla chiusura straordinaria decisa per venerdì e sabato dalla rettrice Cristina Prandi, per motivi di sicurezza, per via di una festa organizzata dagli studenti proprio in sostegno all’Askatasuna.

L’Askatasuna, uno dei centri sociali più noti d’Italia, si trovava da quasi trent’anni in un palazzo occupato del quartiere Vanchiglia, non lontano dal centro storico di Torino, fra la Dora Riparia e il Po. Lo sgombero è stato compiuto al termine di perquisizioni iniziate per una serie di disordini e atti vandalici, legati in parte all’assalto alla redazione del quotidiano La Stampa di fine novembre.

Il sindaco del PD Stefano Lo Russo aveva fatto decadere il patto di collaborazione avviato nel 2024 per rendere l’edificio un «bene comune», quando durante le perquisizioni erano state trovate sei persone che ci dormivano, in violazione degli accordi. È però difficile pensare che lo sgombero fosse stato deciso durante la perquisizione, e che non fosse già stato previsto.

