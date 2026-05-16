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È morto uno dei sommozzatori che stavano cercando i corpi degli italiani morti alle Maldive

Le ricerche erano state interrotte per il maltempo ed erano riprese sabato mattina

Una nave della guardia costiera delle Maldive e altre imbarcazioni durante le ricerche dei corpi degli italiani morti, 15 maggio 2026. (Maldives President's Media Division via AP)
Una nave della guardia costiera delle Maldive e altre imbarcazioni durante le ricerche dei corpi degli italiani morti, 15 maggio 2026. (Maldives President's Media Division via AP)
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È morto uno dei sommozzatori della squadra che sta cercando i corpi degli italiani morti alle Maldive durante un’immersione subacquea. Lo hanno fatto sapere le forze armate delle Maldive, di cui il sommozzatore faceva parte (era un sergente maggiore): si chiamava Mohamed Mahadi. Le operazioni di ricerca erano riprese sabato mattina dopo essere state sospese venerdì a causa del maltempo: finora è stato recuperato solo il corpo di una delle cinque persone morte, mentre gli altri quattro non sono stati nemmeno avvistati.

Notizia in aggiornamento.

Tag: Maldive

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