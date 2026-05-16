Una persona in auto ha investito i pedoni in centro a Modena: ci sono 7 feriti

Nel pomeriggio di sabato una persona in auto ha investito i pedoni in pieno centro a Modena: ci sono sette feriti, due dei quali in condizioni gravi. È successo alle 16:30 in via Emilia Centro: l’auto arrivava a grande velocità da largo di Porta Bologna, e dopo aver investito i pedoni è finita contro la vetrina di un negozio. Alla guida dell’auto c’era un uomo che dopo ha cercato di fuggire e ha ferito con un coltello una persona che cercava di fermarlo: è stato successivamente bloccato.