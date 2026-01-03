Ci sono state diverse esplosioni a Caracas, in Venezuela

Sabato notte, verso le 2 (le 7 del mattino in Italia), ci sono state diverse esplosioni nella capitale del Venezuela, Caracas: il governo venezuelano ha detto che sono state provocate da un attacco statunitense. Le informazioni al riguardo sono ancora confuse. Secondo l’agenzia Associated Press, le esplosioni sono state almeno sette e sono avvenute nell’arco di mezz’ora. Diversi testimoni e giornalisti sul posto hanno detto di avere sentito il suono di diversi velivoli che volavano a bassa quota e rumori molto forti; hanno anche detto che al momento alcune zone di Caracas sono senza elettricità. Video pubblicati sui social mostrano elicotteri in volo a bassa quota sopra Caracas.

Gli Stati Uniti non hanno ancora commentato ufficialmente le esplosioni, ma funzionari del governo statunitense hanno confermato in forma anonima a Fox News che il paese ha attaccato il Venezuela. Secondo quanto riferito da fonti governative all’emittente CBS, il presidente Donald Trump aveva autorizzato già da alcuni giorni attacchi di questo tipo, che però erano stati posticipati prima perché era stata data priorità a quello compiuto fra 25 e 26 dicembre contro l’ISIS in Nigeria, e poi per via di altri fattori, fra cui le condizioni meteo. Prima degli attacchi l’autorità statunitense dell’aviazione civile aveva vietato agli aerei di volare sopra al paese perché erano in corso operazioni militari.

Il governo venezuelano ha detto che gli attacchi hanno colpito sia postazioni militari sia strutture civili. AP ha pubblicato alcune foto che mostrano del fumo alzarsi alla base militare di La Carlota, che si trova nei quartieri a est di Caracas. Diversi giornali hanno scritto che alcune esplosioni sono avvenute anche nei dintorni di Fuerte Tiuna, un’altra importante base militare, in prossimità della quale si trova il ministero della Difesa venezuelano. Secondo quanto detto dal governo e dai media venezuelani, nell’attacco sono stati colpiti anche gli stati di Miranda, Aragua e La Guaira.

Negli ultimi mesi gli Stati Uniti hanno assunto un atteggiamento molto aggressivo nei confronti del Venezuela e hanno compiuto almeno un attacco con droni contro un porto del paese.

Da settimane il presidente Donald Trump minaccia di compiere attacchi sul suolo venezuelano. A partire dall’estate scorsa gli Stati Uniti hanno aumentato la loro presenza militare vicino al Venezuela e assunto un atteggiamento molto aggressivo nei confronti del presidente Nicolás Maduro, accusandolo di essere a capo di un presunto cartello di narcotrafficanti, il Cártel de los Soles (sulla cui esistenza ci sono molti dubbi). Il governo statunitense ha bombardato anche diverse navi al largo del Venezuela, sostenendo (senza mai portare prove) che fossero usate dai narcotrafficanti per il traffico di droga verso gli Stati Uniti.

In aggiornamento