Sono infine aperte le fermate Colosseo e Porta Metronia della metro C di Roma

Martedì sono state infine aperte le due stazioni Colosseo/Fori Imperiali e Porta Metronia della metro C di Roma, dopo 12 anni di lavori. La loro apertura era molto attesa, dati i tempi lunghissimi di realizzazione e gli ingombranti cantieri in via dei Fori Imperiali, una delle vie più note e frequentate dai turisti della città, dove peraltro sono stati trovati moltissimi reperti archeologici durante gli scavi. Dalla fermata Colosseo/Fori Imperiali passa anche la B della metropolitana, che diventa quindi accessibile senza dovere uscire dalla stazione.

I lavori per le due fermate erano iniziati nel 2013. Quelli per la costruzione della linea C, che è la terza linea metropolitana di Roma, nel 2007, e non sono ancora conclusi: manca l’ultimo tratto, che collega la stazione di piazzale Clodio e quella vicina alla Farnesina, la sede del ministero degli Esteri, nella zona nord di Roma.

Le due stazioni hanno aperto al pubblico nel pomeriggio, dopo la cerimonia di inaugurazione a cui hanno partecipato il sindaco di Roberto Gualtieri, il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini e il ministro della Cultura Alessandro Giuli.

All’interno della stazione Colosseo/Fori Imperiali sono stati esposti i moltissimi reperti archeologici trovati durante gli scavi per realizzare il tratto di metropolitana, per cui la fermata è di fatto una sorta di percorso museale con teche e lunghe colonne di vetro che contengono reperti, schermi interattivi e pannelli informativi.

La presenza di reperti archeologici è stato uno dei molti motivi per cui c’è voluto così tanto a costruire la linea C: negli studi preliminari per la costruzione della linea non erano stati previsti rilievi archeologici in molte aree di scavo. Mancavano inoltre linee guida precise su cosa fare in caso di importanti ritrovamenti, in realtà piuttosto prevedibili in una città come Roma, e che infatti ci sono stati poco dopo l’inizio dei lavori, con varie complicazioni.

View this post on Instagram A post shared by RomaToday (@romatoday)

Anche la stazione di Porta Metronia, a sudest del Colosseo, sarà di fatto una stazione-museo. Al suo interno verranno esposti i reperti di un complesso militare di epoca romana, tra cui quelli di una caserma della prima metà del II secolo, la Casa del comandante (un’imponente parte del complesso che si ipotizza fosse l’abitazione del comandante della caserma) e un’altra parte del complesso chiamata Domus del centurione. Non si sa ancora quando sarà pronta l’esposizione in questa stazione.