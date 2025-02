Dopo quasi 12 anni sono stati tolti i cantieri della metro C dalla carreggiata di via dei Fori Imperiali, a Roma

Dopo quasi 12 anni, mercoledì 19 febbraio è stata liberata la carreggiata di via dei Fori Imperiali a Roma dai cantieri per la metro C, la terza linea della metropolitana cittadina i cui lavori iniziarono nel 2007. Via dei Fori Imperiali fu costruita durante il fascismo, ed è una delle vie più turistiche e note della città: collega piazza Venezia al Colosseo e attraversandola si possono vedere i Fori Imperiali, appunto, ma anche i Mercati traianei, il Foro romano, la basilica di Massenzio e altri monumenti ancora. Andrà avanti una parte minore dei lavori su un pezzo di marciapiede.

I lavori per la fermata Fori Imperiali/Colosseo della metro C cominciarono nella primavera del 2013 e ora sono quasi finiti: entro luglio dovrebbe essere completato il tratto di due fermate che oltre alla stazione Colosseo comprende anche la stazione di Porta Metronia. Il tratto si collega poi alla fermata San Giovanni. Dopo la fine dei lavori ci vorranno ancora dei mesi di collaudo prima che entrambe le fermate entrino in funzione. Il progetto complessivo della metro C comprende anche altre 7 fermate, che almeno nei piani dovrebbero essere costruite entro il 2033.