A Bergamo è stato arrestato un uomo accusato di aver drogato e violentato due donne conosciute online

Venerdì la procura di Bergamo ha arrestato un uomo di 34 anni accusato di aver narcotizzato, violentato, minacciato e perseguitato almeno due donne conosciute sulle app di incontri. L’uomo è al momento in custodia cautelare in carcere con accuse di violenza sessuale aggravata, stalking, cessione di sostanze stupefacenti e violenza privata.

L’indagine era partita dalle denunce di due donne, che avevano raccontato di essere state adescate su una app da un uomo che usava una falsa identità e che le aveva drogate, offrendo loro bevande con farmaci a base di oppioidi, e violentate. Per evitare che lo denunciassero o per ottenere nuovi incontri, le aveva poi minacciate usando foto e video fatti mentre loro erano incoscienti e lui ne abusava. Una delle due ha detto di essere poi stata perseguitata dall’uomo sia con messaggi e chiamate che con appostamenti e pedinamenti.

Il Corriere di Bergamo scrive che le indagini andavano avanti da un po’ e che i carabinieri avevano perquisito la casa dell’uomo già a febbraio del 2025, trovando tra le altre cose farmaci oppioidi prescritti a un familiare malato. Allora erano stati trovati anche messaggi condivisi online in cui l’uomo raccontava il proprio modo di agire e pubblicava le foto delle sue vittime. La procura sospetta che abbia violentato e perseguitato altre donne oltre alle due che hanno denunciato, e ha divulgato un invito a rivolgersi alle forze dell’ordine e denunciare.