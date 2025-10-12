Il secondo governo di Lecornu, tra conferme e tecnici

Il primo ministro francese Sébastien Lecornu ha presentato il suo nuovo governo, il secondo nel giro di pochi giorni. Ne fanno parte alcuni ministri che erano già nel suo precedente esecutivo, e diversi “tecnici”.

Lecornu lo ha definito un governo con la missione specifica di approvare la contestata legge di bilancio entro fine anno, cioè il passaggio su cui erano caduti entrambi i suoi predecessori. Il ministro della Giustizia Gérald Darmanin, quello degli Esteri Jean-Noel Barrot e quella della Cultura Rachida Dati sono stati riconfermati. Tra i nuovi ci sono il prefetto di Parigi Laurent Nuñez, che è stato nominato ministro dell’Interno al posto di Bruno Retaillau, il direttore generale della società ferroviaria SNCF Jean-Pierre Farandou, nominato ministro del Lavoro, e l’ex direttrice di WWF Francia Monique Barbut, al ministero della Transizione ecologica.

Lecornu era stato nominato dal presidente Emmanuel Macron all’inizio di settembre per sostituire François Bayrou, sfiduciato dall’Assemblea nazionale (la camera bassa del parlamento francese), ma il suo primo mandato era durato appena 27 giorni. Lunedì 6 ottobre, perché privo di sufficiente consenso sia in parlamento sia all’interno della coalizione di centrodestra del presidente, si era dimesso.

La composizione del governo che aveva presentato non era piaciuta praticamente a nessuno: Lecornu, che fa parte di Renaissance, lo stesso partito centrista di Macron, era stato subito criticato non soltanto dall’opposizione, ma da vari membri della sua stessa coalizione, a partire dai Repubblicani, di destra.

I Repubblicani in particolare volevano maggiore discontinuità rispetto al governo precedente, di cui invece erano stati confermati 12 ministri su 18, e avevano visto come un affronto il ritorno, alla Difesa, dell’ex ministro dell’Economia Bruno Le Maire, un fedelissimo di Macron a loro particolarmente inviso. Macron venerdì sera aveva però dato un nuovo incarico da primo ministro a Lecornu, che aveva spiegato di aver accettato per senso del dovere e per porre fine all’instabilità politica che sta danneggiando l’immagine della Francia.