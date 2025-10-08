NewsletterPodcast
  • Mercoledì 8 ottobre 2025

Gli alpinisti bloccati sull’Everest sono tutti in salvo

Gli ultimi 200 sono stati guidati a valle dai soccorritori: sabato erano rimasti bloccati per una tempesta di neve

Un'immagine delle operazioni di soccorso tratta dai video della televisione cinese CCTV
Le 200 persone bloccate da sabato in un accampamento a oltre 4mila metri di altitudine sul versante tibetano dell’Everest sono state portate in salvo. I soccorritori le hanno guidate fino al piccolo paese di Qudang, dopo che una tempesta di neve le aveva bloccate durante l’ascesa nella valle Karma. Oltre 350 persone erano arrivate a Qudang già lunedì: nel complesso in due giorni sono stati portati in salvo 580 alpinisti, ma anche 300 fra guide, portatori e allevatori di yak.

L’agenzia di stato cinese Xinhua News ha detto che all’arrivo a Qudang alcuni alpinisti soffrivano di ipotermia e che una decina di loro non ha ancora raggiunto il piccolo centro, ma si è temporaneamente fermata in un campo di soccorso dove ha trovato cibo, medicine, riscaldamento e bombole di ossigeno.

Le nevicate dello scorso weekend sono state particolarmente intense e piuttosto inattese in questa stagione: l’inizio di ottobre è una fase di “alta stagione” per il monte Everest, perché il clima è normalmente piuttosto buono e favorisce le ascese, che su questo versante di solito non prevedono un arrivo in vetta, a 8.849 metri. Alcuni degli alpinisti arrivati in salvo hanno raccontato di aver vissuto giorni molto difficili, in cui hanno temuto per la loro vita, e che hanno dovuto togliere la neve dalle tende ogni ora, anche di notte, per evitare che ne fossero sommerse.

La gran parte degli alpinisti era cinese: la scorsa era una settimana di vacanze in Cina, che include la festa Nazionale del 1 ottobre (celebra la fondazione della Repubblica Popolare nel 1949) e il Festival di metà autunno il 6 ottobre. Secondo i media cinesi, lo scorso anno sul monte Everest i turisti e gli alpinisti sono stati 540mila, la cifra più alta di sempre. Le valli del versante tibetano restano chiuse fino a nuova indicazione per le complesse condizioni meteo.

