Ci sono ancora centinaia di escursionisti bloccati sull’Everest

Sul versante tibetano dell’Everest ci sono almeno 200 persone ancora bloccate in un accampamento a oltre 4mila metri di altitudine. Gli escursionisti sono rimasti bloccati nel weekend a causa di una inaspettata e violenta tempesta di pioggia e neve iniziata venerdì. La tv di stato cinese ha detto che 350 sono già stati portati a Qudang, un vicino centro abitato, e che procedono le operazioni per soccorrere gli altri 200. Non è chiaro se in questi numeri siano comprese anche le guide e i portatori che accompagnano gli escursionisti in questo genere di scalate, e che sono normalmente persone del posto.

Di solito il clima in questo periodo dell’anno è buono, per questo la tempesta di venerdì ha colto escursionisti e guide alla sprovvista. «Pioveva e nevicava tutto il giorno» ha detto a Reuters Eric Wen, uno degli escursionisti soccorsi. Ha raccontato che dovevano ripulire le tende ogni 10 minuti, per non farle collassare sotto il peso della neve. Nel fine settimana le piogge torrenziali hanno causato danni anche sul versante opposto della catena montuosa dell’Himalaya, diviso fra India e Nepal, e decine di persone sono morte.

Dall’area comunque arrivano poche informazioni: il Tibet è una regione autonoma amministrata dalla Cina, che controlla con attenzione le notizie che escono. I giornalisti possono entrare solo con un permesso speciale e sono accompagnati da una guida del governo, e le persone difficilmente parlano con i reporter per timore di avere problemi. Durante una situazione di crisi come quella in corso, il controllo è ancora più rigido.

L’area colpita dalla tempesta è molto turistica: nel 2024 è stato visitata da 540mila persone, secondo i media di stato cinesi. Normalmente le persone che arrivano qui non raggiungono la vetta, a 8.849 metri: la maggior parte dei circa mille escursionisti l’anno che arrivano in cima sale dal versante nepalese. Le autorità cinesi hanno comunque sospeso la vendita dei biglietti per l’area a partire da sabato.