Sul versante tibetano dell’Everest ci sono quasi mille escursionisti bloccati da una bufera

La cima del monte Everest (alta 8.849 metri sul livello del mare) fotografato dal Tibet (Sun Ruibo/XinHua via ZUMA Press)
Quasi mille escursionisti sono bloccati in un accampamento a 4.900 metri di altezza sul versante tibetano dell’Everest, la montagna più alta al mondo, a causa di intense tempeste. La bufera ha bloccato le strade per accedere all’accampamento: sono in corso i lavori per sgomberarle, a cui partecipano anche centinaia di abitanti della zona. Alcuni escursionisti sono già stati soccorsi e portati a valle.

Intanto sul versante opposto della catena montuosa dell’Himalaya, diviso fra India e Nepal, ci sono state decine di morti a causa delle piogge torrenziali: 17 a Darjeeling, nello stato indiano del Bengala occidentale, e 47 in Nepal.

