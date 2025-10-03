E il piano di pace di Trump per Gaza?

Hamas non si è ancora espresso sul piano per la fine della guerra nella Striscia di Gaza presentato lunedì dal presidente statunitense Donald Trump in accordo con il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu. Alcuni suoi esponenti hanno però fatto trapelare che proverà a chiedere chiarimenti e modifiche su alcuni dei 20 punti previsti.

Il piano ha condizioni molto favorevoli per Israele ed è di fatto un ultimatum ad Hamas. Venerdì Trump ha detto che Hamas avrà fino alle 18 di domenica per rispondere (ora di Washington, mezzanotte in Italia), parlandone come di un’«ultima possibilità». Martedì aveva invece dato tre o quattro giorni di tempo, con l’ambiguità che usa spesso nelle trattative, minacciando in caso di rifiuto la prosecuzione della guerra israeliana col pieno sostegno statunitense.

Hamas sembra potersi dire favorevole al piano ma ad alcune condizioni: non è chiaro ancora se eventuali richieste di modifica potranno essere valutate dal governo statunitense, oppure no.

Il testo prevede un cessate il fuoco immediato, dopo il quale Hamas avrebbe 72 ore per rilasciare tutti gli ostaggi israeliani, vivi e morti, in cambio della scarcerazione di 1.950 prigionieri palestinesi. Tra le altre cose, prevede anche un ritiro graduale dalla Striscia dell’esercito israeliano, che però continuerebbe a occupare un’ampia “zona cuscinetto” lungo tutti i confini.

Nelle ore subito prima dell’incontro di lunedì con Trump in cui è stato presentato il piano, Netanyahu era riuscito a ottenere modifiche sostanziali che non erano state concordate con gli altri paesi che stavano mediando nelle trattative tra Israele e Hamas, Qatar ed Egitto. In particolare, era stato vincolato il ritiro israeliano al disarmo di Hamas, con tempistiche e formule indefinite che lasciano all’esercito la possibilità di continuare a occupare la “zona cuscinetto”.

Per questo i governi di Qatar, Egitto e Turchia stanno discutendo con gli Stati Uniti la possibilità di emendare alcune parti della proposta, pur chiedendo ad Hamas di accoglierla. Giovedì il ministro degli Esteri egiziano, Badr Abdelatty, ha detto che «ci sono molte lacune che devono essere colmate» sul futuro della Striscia.

Hamas vorrebbe ottenere garanzie sul ritiro israeliano e sui suoi tempi. È contrario ad altri punti, tra i quali il rilascio in blocco degli ostaggi (che considera il suo unico strumento di pressione), il disarmo e l’ingresso nella Striscia della Forza di stabilizzazione internazionale, cioè l’organismo che secondo il piano dovrebbe gestire la sicurezza del territorio nel lungo termine.

I media internazionali e israeliani in questi giorni hanno riferito, sulla base delle loro fonti tra i negoziatori e Hamas, che il gruppo è indeciso, e forse diviso. Una parte, specialmente la leadership politica che si trova in Qatar, sarebbe incline ad accettare il piano; un’altra invece è contraria e include l’ala militare, che è quella che controlla gli ostaggi. Giovedì un portavoce di Hamas ha detto ad Al Jazeera che il gruppo avrebbe risposto «presto» a Trump.

Intanto l’esercito israeliano sta intensificando i bombardamenti e le operazioni di terra per occupare la città di Gaza dopo che mercoledì aveva pubblicato «l’ultimo avvertimento» alla popolazione civile per andarsene: questi ordini di evacuazione sono imposizioni di trasferimento forzato, contrarie al diritto internazionale. Molti dei palazzi più alti di Gaza sono stati distrutti e le possibilità di sopravvivere all’interno della città sono diventate minime. Solo venerdì sono già state uccise altre 49 persone, di cui 31 a Gaza.

