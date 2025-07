Trump ha dato a Putin un nuovo ultimatum per il cessate il fuoco in Ucraina, di una decina di giorni

Lunedì il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha accorciato l’ultimatum che aveva dato al suo omologo russo Vladimir Putin per terminare la guerra in Ucraina. Lo scorso 14 luglio Trump aveva dato alla Russia 50 giorni di tempo per accettare un cessate il fuoco, sostenendo che altrimenti avrebbe imposto alla Russia pesanti sanzioni sia dirette che “indirette”, pensate cioè per colpire i paesi con cui è in affari: adesso invece Trump ha annunciato un ultimatum di dieci o dodici giorni a partire da oggi.

Durante un incontro con il primo ministro britannico Keir Starmer in Scozia, Trump ha di nuovo detto di essere deluso da Putin, con cui aveva sempre sostenuto di avere un «ottimo rapporto», ma da cui negli ultimi tempi si è progressivamente allontanato. Trump ha anche commentato la crisi umanitaria in corso nella Striscia di Gaza e ha annunciato che Stati Uniti e Regno Unito gestiranno dei centri per la distribuzione del cibo nel territorio, senza però dare dettagli.

– Leggi anche: Com’è che Trump ha cambiato idea su Putin