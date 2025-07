Donald Trump ha detto che manderà le «armi migliori» all’Ucraina

Lunedì, durante l’incontro con il segretario della NATO Mark Rutte, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha confermato che gli Stati Uniti invieranno «armi di alta qualità, le migliori» alla NATO, che le pagherà e le invierà a sua volta all’Ucraina, di modo che possa difendersi dalla Russia.

Da giorni Trump aveva anticipato un «grosso annuncio» in arrivo oggi sulla guerra in Ucraina, e domenica aveva in parte anticipato il suo contenuto, parlando dell’invio di armi all’Ucraina e del fatto che sarebbe stata l’Unione Europea a pagarle. Secondo Trump, infatti, l’Europa «frega» da anni gli Stati Uniti e sfrutta il suo sostegno militare senza investire quanto dovrebbe.

Trump inoltre ha ribadito di essere «molto scontento» del presidente russo Vladimir Putin, che «[al mattino] parla bene e alla sera bombarda chiunque», aveva detto domenica. Ha quindi aggiunto che gli Stati Uniti imporranno «dazi molto rigidi» alla Russia a meno che non ci sarà un accordo di pace entro cinquanta giorni. I dazi sarebbero indiretti, fino al 100 per cento, ha detto sempre Trump.