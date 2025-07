Trump dice che gli Stati Uniti manderanno i missili Patriot all’Ucraina, ma che a pagarli saranno i paesi della NATO

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha detto che invierà i missili Patriot all’Ucraina per permetterle di difendersi dall’invasione russa. La scorsa settimana ne aveva sospeso l’invio, previsto per il prossimo anno, per timore che le scorte a disposizione degli Stati Uniti si riducessero troppo. Ora Trump ha detto di aver cambiato idea.

Parlando con alcuni giornalisti a Washington ha detto: «Manderemo loro i Patriot, di cui hanno disperatamente bisogno, perché Putin ha davvero sorpreso molte persone. Prima parla in modo gentile e poi bombarda tutti». Trump non ha specificato quanti missili Patriot manderà all’Ucraina, ma ha detto che a pagarli saranno gli altri paesi della NATO, che rimborseranno il costo agli Stati Uniti. È probabile che maggiori dettagli su questo punto verranno annunciati in giornata dopo l’incontro tra Trump e il segretario generale della Nato Mark Rutte, previsto a Washington alle 16 italiane.