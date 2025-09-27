In Danimarca sono stati avvistati altri droni non identificati

Nella notte fra venerdì e sabato in Danimarca sono stati avvistati diversi altri droni non identificati, dopo quelli visti nei giorni scorsi sugli aeroporti di Copenhagen e Aalborg. Secondo le prime informazioni i droni hanno sorvolato diverse basi delle forze armate danesi, come riferito dagli stessi militari. Se confermato sarebbe una violazione piuttosto grave dello spazio aereo danese e dei trattati internazionali che regolano il rispetto delle zone militari.

Non è chiaro esattamente quanti droni siano stati avvistati e dove. La polizia danese ha detto alla tv di stato che uno o due droni sono stati osservati verso le 20 sopra l’aeroporto militare di Karup, nella Danimarca centrale, una delle basi militari più grandi del paese. Le forze armate invece hanno parlato di un avvistamento alla base dell’aeronautica di Skrydstrup, circa 75 chilometri a ovest della città di Odense, una delle più popolate della Danimarca.

La principale sospettata di queste azioni aggressive è la Russia, che nelle ultime settimane ha invaso lo spazio aereo di diversi paesi dell’Europa settentrionale e orientale con velivoli e droni. Le coste danesi più orientali si trovano a circa 500 chilometri in linea d’aria dall’exclave russa di Kaliningrad.