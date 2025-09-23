Cosa sappiamo sui droni intorno agli aeroporti di Oslo e Copenaghen

Lunedì notte gli aeroporti di Copenaghen (Danimarca) e Oslo (Norvegia) sono stati chiusi per circa quattro ore a causa della presenza di alcuni droni non identificati. Al momento quindi non sappiamo se siano di provenienza russa. Nelle ultime settimane vari droni e jet militari russi hanno violato lo spazio aereo di alcuni paesi dell’Europa dell’Est (Polonia, Romania, Estonia), causando molte preoccupazioni e convincendo la NATO a rafforzare le proprie difese.

Lo spazio aereo intorno all’aeroporto di Copenaghen, il più trafficato tra quelli dei paesi nordici, è stato chiuso all’incirca tra le 20:30 e le 00:30 di martedì, dopo la rilevazione di due o tre droni che poi si sono allontanati. La polizia ha detto di non aver ancora individuato da dove arrivassero né dove fossero diretti: il vice ispettore Jakob Hansen ha chiarito di non poter confermare né escludere che siano russi. Martedì mattina all’aeroporto ci sono ancora ritardi e disagi nei voli in arrivo e in partenza.

Verso mezzanotte e mezza è stato chiuso anche l’aeroporto di Oslo, per la rilevazione di un drone. Circa 50 voli che avrebbero dovuto atterrare sono stati dirottati altrove. Al momento non sappiamo se il drone rilevato a Oslo sia in qualche modo collegato a quelli di Copenaghen: le autorità dei due paesi stanno collaborando nelle indagini.

I leader europei e la NATO per ora non hanno attribuito la provenienza dei droni. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky (che come molti altri leader sta partecipando all’Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York) ha scritto su X che lunedì la Russia ha violato lo spazio aereo danese a Copenaghen, senza aggiungere altre informazioni.

