La Russia ha violato lo spazio aereo polacco

L’esercito polacco ha detto che mercoledì ci sono state ripetute violazioni del proprio spazio aereo durante un attacco russo all’Ucraina occidentale: sembra che lo spazio aereo polacco sia stato violato da dei droni. Il primo ministro polacco Donald Tusk e il ministro della Difesa Wladyslaw Kosiniak-Kamysz hanno fatto sapere che l’aeronautica militare ha sparato contro quelli che hanno definito «obiettivi ostili» attivando le proprie difese aeree e quelle della NATO.

È la prima volta che un paese membro della NATO – l’alleanza militare di parte dei paesi europei e di quelli del Nord America – spara contro obiettivi di questo tipo dall’inizio dell’invasione russa dell’Ucraina. Tusk ha detto di avere informato di quanto accaduto il segretario della NATO Mark Rutte e di aver convocato per questa mattina con i propri miistri una riunione d’urgenza sulla sicurezza. Nel frattempo il principale aeroporto di Varsavia, Chopin, ha temporaneamente chiuso il proprio spazio aereo.

Non si sa al momento in che zona di preciso sia stato violato lo spazio aereo polacco. Il comando operativo delle forze armate della Polonia ha detto che sono in corso le operazioni per cercare e localizzare i luoghi in cui sono stati colpiti i presunti droni russi. Il sito di tracciamento voli Flightradar24 ha mostrato un aereo Saab 240 dell’aeronautica militare polacca che vola avanti e indietro nel sud-est della Polonia, vicino al confine con l’Ucraina, alle 6 ora locale.

Intanto l’esercito ha chiesto alla popolazione di rimanere a casa, indicando in particolare le regioni orientali di Podlachia, Masovia e Lublino come le più a rischio. La provincia di Lublino confina direttamente con l’Ucraina. La Masovia, che comprende la capitale Varsavia, si trova a poco più di 100 chilometri dal confine ucraino, mentre la Podlachia dista poco più di 50 chilometri dall’Ucraina.

La Polonia è membro della NATO: significa che i paesi che ne fanno parte hanno concordato alcuni princìpi di difesa comune, il più importante dei quali è descritto nell’articolo 5 del trattato fondativo (che si chiama ufficialmente Trattato Nord Atlantico o trattato di Washington, perché fu firmato nel 1949 nella capitale americana).

La parte più importante dell’articolo 5 dice: «Le parti convengono che un attacco armato contro una o più di esse in Europa o nell’America settentrionale sarà considerato come un attacco diretto contro tutte le parti». Questo non significa che i paesi NATO siano automaticamente costretti a entrare in guerra quando un altro paese viene attaccato: l’articolo 5 (assieme all’articolo 4, che si occupa comunque della mutua difesa) prevede tutta una serie di passaggi e di consultazioni, e non obbliga a dare una risposta militare in caso di attacco ostile.

