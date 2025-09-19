L’Estonia ha detto che tre jet militari russi hanno violato il suo spazio aereo

Il governo dell’Estonia ha detto che venerdì tre jet militari russi hanno violato il suo spazio aereo, in cui sono rimasti per dodici minuti senza permesso prima che venissero fatti decollare dei caccia italiani F-35 per respingerli. L’Estonia ha detto di avere convocato l’incaricato per gli affari esteri russo a Tallinn, la capitale del paese.

È la terza volta in pochi giorni che la Russia viene accusata da un paese europeo di avere violato il suo spazio aereo. La scorsa settimana una ventina di droni militari russi avevano violato quello della Polonia, che li aveva abbattuti. Questo episodio ha spinto la NATO a rafforzare le difese aeree nei paesi dell’Europa orientale, cioè quelli geograficamente più vicini alla Russia. Sabato invece un drone aveva violato lo spazio aereo della Romania durante un bombardamento russo sull’Ucraina occidentale: per il ministro della Difesa romeno anche quel drone era russo.