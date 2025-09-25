Per la seconda volta in pochi giorni un aeroporto danese è stato chiuso per la presenza di droni

Mercoledì sera il traffico aereo sopra l’aeroporto di Aalborg, nel nord della Danimarca, è stato chiuso a causa della presenza di droni nelle vicinanze. È la seconda volta in pochi giorni che un aeroporto danese viene chiuso per via di droni: era successo già lunedì sera all’aeroporto di Copenaghen, la capitale.

Sia in quel caso che in quello di Aalborg non si sa chi abbia fatto volare i droni, e ci sono ancora indagini in corso per accertarlo. Aalborg è la quarta città della Danimarca per popolazione e si trova nella regione dello Jutland Settentrionale. Il suo aeroporto è usato anche come base militare.

La polizia della regione ha detto che intorno alle 21:44 di mercoledì sopra l’aeroporto sono stati avvistati alcuni droni, ma non ha specificato quanti di preciso. Secondo la polizia i droni hanno continuato a volare nei pressi dell’aeroporto fino a dopo la mezzanotte. È stata segnalata la presenza di droni anche in tre aeroporti più piccoli nel sud della Danimarca, quelli di Esbjerg, Sønderborg e Skrydstrup, senza però che il traffico venisse sospeso.

Gli incidenti di Aalborg e Copenaghen sono avvenuti mentre nelle ultime settimane nell’Europa del Nord e dell’Est c’è una notevole tensione per via dei continui sconfinamenti di velivoli e droni russi nello spazio aereo degli stati dell’area. L’aeroporto di Copenaghen si trova a circa 500 chilometri in linea d’aria dall’exclave russa di Kaliningrad.

Vicino a quest’ultima, peraltro, mercoledì il sistema GPS dell’aereo militare su cui viaggiava la ministra della Difesa spagnola, Margarita Robles, ha subìto un tentativo d’interferenza. Martedì mattina per tre ore era stato chiuso anche lo spazio aereo dell’aeroporto di Oslo, la capitale della Norvegia, a causa di un avvistamento di droni. Per il momento non si sa se quest’ultimo caso possa essere legato in qualche modo agli avvistamenti in Danimarca.

