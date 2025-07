Guida minima alla mozione di sfiducia contro von der Leyen

Giovedì il Parlamento Europeo voterà la mozione di sfiducia nei confronti della Commissione Europea e della sua presidente Ursula von der Leyen. Con tutta probabilità non sarà approvata: serve una maggioranza di due terzi (quindi almeno 480 europarlamentari su 719) che non c’è e si è diviso anche il gruppo di destra che l’ha presentata, i Conservatori e Riformisti (ECR). Il voto ha comunque un grosso valore politico, perché ha portato allo scoperto le tensioni nella maggioranza europeista che aveva consentito la rielezione di von der Leyen e che è delusa da alcune decisioni del suo gruppo, il Partito Popolare Europeo (PPE, di centrodestra).

Come ci siamo arrivati

Era dal 2014 che non veniva votata una mozione di censura, ossia di sfiducia, contro la Commissione Europea. L’ha presentata l’europarlamentare romeno Gheorghe Piperea, del partito di estrema destra Alleanza per l’unità dei romeni (AUR), che fa parte di ECR. Già il fatto che la mozione avesse raggiunto il numero di firme necessario a essere discussa – almeno 72 – era stato considerato un brutto segnale per von der Leyen. Oltre a europarlamentari di ECR, l’hanno sostenuta gli altri gruppi di estrema destra: i Patrioti per l’Europa ed Europe of Sovereign Nations.

La mozione riguarda il cosiddetto “Pfizergate”, un caso legato a come nel 2021 von der Leyen negoziò direttamente con l’amministratore delegato di Pfizer Albert Bourla, anche scambiandosi sms con lui, la fornitura di circa 1,8 miliardi di dosi di vaccino contro il Covid-19. I messaggi divennero oggetto di interesse giornalistico e diverse testate chiesero di vederli, ma la Commissione si rifiutò di renderli pubblici dicendo che erano irreperibili, senza specificare in che modo fossero spariti. Il New York Times fece causa e a maggio di quest’anno il Tribunale dell’Unione europea (uno dei due tribunali che compongono il sistema giudiziario europeo) ha dato ragione alla testata. Per i gruppi di estrema destra, strumentalizzare il “Pfizergate” è anche un modo per dare contro alla Commissione.

L’antefatto del voto

La mozione che sarà votata oggi è già stata discussa lunedì. Il dibattito è stato notevole, anche se von der Leyen non ha dato nuovi dettagli sul “Pfizergate”. La presidente si è limitata a difendere il suo operato con toni molto duri e attacchi agli avversari, inusuali per il suo stile politico piuttosto compassato: ha accusato Piperea di essere un «estremista» e chi appoggiava la mozione di fare il gioco del presidente russo Vladimir Putin. Soprattutto, la discussione è diventata una specie di resa dei conti tra il PPE e gli altri due gruppi che sostengono la presidente: i Socialisti e Democratici (S&D, di centrosinistra) e i liberali di Renew Europe.

Entrambi questi gruppi sono indispettiti dalle concessioni che von der Leyen ha fatto negli ultimi mesi al PPE, soprattutto annacquando varie misure per la tutela dell’ambiente. In varie occasioni il PPE ha votato insieme ai gruppi di estrema destra, di fatto costruendo una maggioranza alternativa. Lunedì le leadership sia di S&D sia di Renew hanno in pratica chiesto al PPE di scegliere da che parte stare, minacciando un voto di astensione. Molte astensioni nella maggioranza, che peraltro è quella con il margine più ridotto dal 1993, sarebbero un segnale di indebolimento politico per von der Leyen.

Cosa c’entra Giorgia Meloni

La mozione di sfiducia ha spaccato i Conservatori e Riformisti, il gruppo che l’aveva proposta. Una delle principali ragioni è che ne fa parte Fratelli d’Italia, il partito della presidente del Consiglio italiana Giorgia Meloni, che con von der Leyen ha un buon rapporto. I sostenitori della mozione sono però alleati piuttosto stretti di Meloni, come AUR e il partito sovranista polacco Diritto e Giustizia, e questo le ha creato un grosso problema politico.

Durante il dibattito Nicola Procaccini di Fratelli d’Italia, il co-presidente di ECR, ha rimproverato i suoi alleati definendo la mozione un’iniziativa perdente e che favorisce i gruppi europeisti, dando loro l’occasione di ricompattarsi. Procaccini ha sostenuto, non a torto, che l’attuale Commissione sia molto più a destra della precedente, e che quindi al suo gruppo non convenga sfiduciarla. Anche i partiti della coalizione di Meloni dovrebbero votare in modo discordante tra loro, come accade spesso sulle questioni europee: Fratelli d’Italia alla fine voterà contro, come Forza Italia (che fa parte del PPE), mentre la Lega (nei Patrioti) a favore.

Mediazioni più o meno riuscite

Soprattutto i Socialisti hanno visto nella mozione di sfiducia l’occasione per dimostrare a von der Leyen il loro disappunto e spingerla a fare concessioni (sono il secondo gruppo per numero di seggi dopo il PPE, ma nella Commissione sono in netta minoranza ed esprimono solo quattro commissari, su 27 totali). Puntano a convincerla ad accogliere le loro richieste per il prossimo budget pluriennale 2021-2027, che sarà presentato mercoledì prossimo: in particolare il gruppo chiede di non tagliare i fondi per i programmi sociali, come invece von der Leyen sta valutando di fare in favore dell’industria e della spesa militare. È possibile che si accontentino di un impegno in questo senso per rinunciare ad astenersi e votare invece contro.

Proprio mentre von der Leyen si mostrava più disponibile con Socialisti e Renew, il suo gruppo frustrava nuovamente le loro aspettative – loro e dei Verdi, che a inizio legislatura si erano candidati a entrare nella maggioranza. Grazie ai voti del PPE, infatti, martedì l’incarico di negoziare per conto del Parlamento Europeo sugli obiettivi ambientali dell’Unione entro il 2040 è stato assegnato ai Patrioti, cioè a un gruppo di estrema destra che chiedeva di smantellare il Green Deal. Mercoledì sempre il PPE ha sventato un tentativo dei gruppi progressisti di limitare l’influenza dei Patrioti, bocciando una mozione che avrebbe ridotto i margini d’intervento del relatore dei provvedimenti (cioè l’incarico dato martedì).

