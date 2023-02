Il New York Times ha fatto causa alla Commissione Europea per non aver reso pubblici i messaggi sulle negoziazioni per le forniture di vaccini contro il coronavirus

Il New York Times ha fatto causa alla Commissione Europea per non aver diffuso i contenuti dei messaggi scambiati tra la presidente della Commissione Ursula von der Leyen e il CEO di Pfizer Albert Bourla durante le negoziazioni per le forniture di vaccini contro il coronavirus: lo scrive Politico, chiarendo che i dettagli del caso sono stati confermati da due persone a conoscenza dei fatti. Secondo il New York Times, la Commissione avrebbe l’obbligo di rendere pubblici i messaggi, visto che potrebbero contenere informazioni utili per ricostruire gli accordi da vari miliardi di euro per la fornitura dei vaccini.

Dal registro pubblico della Corte di giustizia dell’Unione Europea risulta effettivamente che la causa sia in corso, ma non sono disponibili documenti o ulteriori informazioni. Al momento né il New York Times né la Commissione Europea hanno commentato la vicenda.