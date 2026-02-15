C’è una cosa in cui la Commissione Europea è particolarmente prolifica

Dall’inizio del secondo mandato di Donald Trump, la Commissione Europea guidata da Ursula von der Leyen ha fatto vari accordi commerciali o ha avviato negoziati con molti paesi, partendo da zero o riprendendo discussioni che in passato si erano arenate. È un modo per ridurre la dipendenza dagli Stati Uniti, ritenuti un partner sempre meno affidabile: a differenza di molti altri ambiti, sugli accordi la Commissione si sta mostrando prolifica, determinata e piuttosto efficace.

Il commercio è una delle poche materie che sono di competenza esclusiva dell’Unione, che quindi può prendere decisioni senza dipendere troppo dai governi nazionali. L’ultimo accordo fatto dalla Commissione è stato quello con l’India, chiuso a fine gennaio dopo oltre vent’anni di negoziati. Nel 2025 aveva fatto un accordo commerciale con l’Indonesia e aveva avviato le trattative con gli Emirati Arabi Uniti e con il Messico, in quest’ultimo caso per aggiornare un accordo già in vigore. Sono poi ripresi i negoziati con la Malaysia, le Filippine e l’Australia.

Gli accordi erano già in discussione ma sono stati sospesi perché era impossibile trovare un compromesso, spesso su temi molto specifici: nel caso dell’Australia, per esempio, una grossa questione sono le quote di carne di manzo e di agnello che l’Australia potrebbe esportare nell’Unione (che il governo australiano vorrebbe aumentare). Sembra però che un accordo sia vicino.

L’Unione ha già accordi con 76 paesi. La ragione principale per cui insiste per farne altri è l’atteggiamento ostile di Trump, che l’anno scorso ha introdotto dazi altissimi contro molti paesi, inclusi quelli dell’Unione Europea. I dazi hanno complicato il commercio mondiale, e le continue minacce e ripensamenti lo hanno reso imprevedibile. Le aziende hanno bisogno di stabilità per mantenere accordi commerciali e fare investimenti: con Trump è difficile.

Per la Commissione gli accordi commerciali non sono semplicemente accordi commerciali. Hanno un valore politico, perché aumentano la rilevanza dell’Unione e le permettono di presentarsi come un partner affidabile, non solo da un punto di vista commerciale. È una cosa che conta molto in un momento di grande incertezza, ed è un tema su cui insistono vari leader europei. Per esempio, nel suo discorso a Davos il presidente francese Emmanuel Macron ha detto che l’Europa è «ancora un luogo dove la prevedibilità e lo stato di diritto sono le regole del gioco», e che anche se «a volte è sicuramente troppo lenta e deve essere riformata, […] è prevedibile e affidabile […] ed è un bel posto».

Ci sono dei ma. Per quanto gli accordi possano essere importanti, non sostituiscono l’enorme valore degli scambi che i paesi dell’Unione Europea hanno con gli Stati Uniti. Il valore delle esportazioni dell’Unione Europea in India nel 2024, per esempio, è stato di 49 miliardi di euro. Secondo la Commissione Europea l’accordo dovrebbe farle aumentare del 107,6 per cento entro il 2032, portandole a poco meno di 100 miliardi. Il valore delle esportazioni negli Stati Uniti è stato di 502 miliardi di euro nel 2023.

Sempre nel 2023 il totale di beni e servizi scambiati tra Stati Uniti e Unione Europea era di 1.600 miliardi di euro. I vari accordi possono creare delle opportunità commerciali, ma non sono un’alternativa alla relazione con gli Stati Uniti.

Un’altra questione è che la Commissione sta riuscendo a concludere gli accordi commerciali perché nella fase dei negoziati è sostanzialmente autonoma, ma questi poi devono essere approvati dai governi e dal Parlamento Europeo, cosa non sempre facile.

Un esempio è l’accordo con i paesi del Mercosur, il mercato comune sudamericano di cui sono membri Argentina, Bolivia, Brasile, Paraguay e Uruguay. Se ne parla da oltre vent’anni: dopo esser stato negoziato dalla Commissione, lo scorso gennaio era stato approvato dal Consiglio Europeo, ma poi è stato bloccato dal Parlamento.