È stato annunciato un nuovo gruppo di estrema destra al Parlamento Europeo

Mercoledì il partito di estrema destra tedesco Alternative für Deutschland ha annunciato la formazione di un nuovo gruppo di estrema destra al Parlamento Europeo, che si chiamerà “Europe of Sovereign Nations” (“Europa delle nazioni sovrane”, indicato con la sigla ESN). Sarebbe il terzo gruppo politico di estrema destra dopo ECR (Conservatori e Riformisti, quello di Fratelli d’Italia) e il neonato Patrioti per l’Europa, in cui siederà anche la Lega.

I componenti del nuovo gruppo oltre ad AfD non sono ancora confermati, e per essere formato ufficialmente il gruppo dovrà presentare un’apposita richiesta al Parlamento Europeo. Nelle ultime ore però diversi giornali e giornalisti stanno pubblicando un elenco di nomi e partiti piuttosto coerente. Il Financial Times ha scritto che oltre ad AfD dovrebbero farne parte il partito francese Reconquête, guidato da Eric Zemmour, il polacco Konfederacja e lo slovacco Hnutie Republika. Un europarlamentare ungherese ha scritto su X che dovrebbero aderire anche partiti spagnoli, bulgari, ungheresi, cechi e lituani, per un totale di 28 europarlamentari da nove stati diversi: quote che supererebbero le soglie minime imposte dalle norme europee per la formazione di nuovi gruppi parlamentari (ossia 23 europarlamentari provenienti da almeno sette stati membri).

Al momento AfD, che alle elezioni europee dello scorso 9 giugno ha fatto eleggere 14 europarlamentari, non fa parte di alcun gruppo: a maggio era stato espulso da Identità e Democrazia (ID), un altro gruppo di estrema destra, a causa di alcune dichiarazioni piuttosto indulgenti sul nazismo fatte da un suo importante esponente.

Dovrebbe aderire anche il partito ceco Libertà e Democrazia Diretta (SPD): mercoledì mattina il suo leader Tomio Okamura aveva anticipato su X la formazione del gruppo, scrivendo che questo non accetterà forze politiche che «hanno votato per il Green Deal e che di recente sono state favorevoli all’immigrazione».

La possibile formazione di Europe of Sovereign Nations frammenta ulteriormente il campo dell’estrema destra nel Parlamento Europeo. Soltanto pochi giorni fa era stata formalizzata la creazione di Patrioti per l’Europa. L’iniziativa era nata da un’alleanza tra il primo ministro ungherese Viktor Orbán, il leader del Partito della Libertà austriaco Herbert Kickl, a sua volta di estrema destra, e Andrej Babis, l’ex primo ministro della Repubblica Ceca, del partito populista Azione dei Cittadini Insoddisfatti. Hanno poi aderito la Lega di Matteo Salvini, il Rassemblement National di Marine Le Pen e Jordan Bardella e vari altri partiti di estrema destra, tra cui il portoghese Chega.

Con 84 membri, Patrioti per l’Europa è diventato il terzo partito del Parlamento Europeo, dopo il Partito Popolare Europeo (PPE, di centrodestra) e i Socialisti (S&D, di centrosinistra). La formazione di Patrioti per l’Europa ha messo in crisi ID, che a causa dell’uscita della Lega e del Rassemblement National non ha più i numeri necessari per continuare a esistere.