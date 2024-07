Il Rassemblement National si unirà al gruppo europeo di estrema destra creato dal primo ministro ungherese Viktor Orbán

Domenica sera il presidente del partito francese di estrema destra Rassemblement National (RN) Jordan Bardella ha annunciato che il partito si unirà a “Patrioti per l’Europa”, il gruppo parlamentare di destra del Parlamento Europeo ideato nei giorni scorsi dal primo ministro ungherese Viktor Orbán. Lunedì un portavoce del governo ungherese ha confermato l’aggiunta di RN, che nella scorsa legislatura era parte del gruppo Identità e Democrazia, di cui fanno parte la Lega di Matteo Salvini e il partito tedesco Alternative für Deutschland (AfD).

L’idea di fondare “Patrioti per l’Europa” era nata da un’alleanza tra Orbán, che è il leader del partito di estrema destra ungherese Fidesz, il leader del Partito della Libertà austriaco Herbert Kickl, a sua volta di estrema destra, e Andrej Babis, l’ex primo ministro della Repubblica Ceca, del partito populista Azione dei Cittadini Insoddisfatti. In settimana hanno annunciato la loro adesione al gruppo il partito portoghese di estrema destra Chega, reduce da un ottimo risultato nelle elezioni di marzo, ma anche i partiti di estrema destra spagnolo, olandese e danese, nonché il belga Vlaams Belang, un partito politico presente soprattutto nelle Fiandre, nazionalista indipendentista con posizioni estremamente radicali sull’immigrazione.

Per formare un gruppo nel Parlamento Europeo è necessario raccogliere almeno 23 europarlamentari provenienti da sette diversi stati: con l’adesione del Rassemblement National, che ha 30 eurodeputati, Orbán avrebbe pertanto i numeri per farlo. I Patrioti per l’Europa potrebbero quindi diventare il terzo gruppo più numeroso del Parlamento Europeo, dopo il Partito Popolare Europeo di centrodestra e i Socialisti di centrosinistra. I gruppi parlamentari europei devono essere formati entro il 15 luglio, un giorno prima della prima seduta del nuovo parlamento.

