Oggi è il giorno di Ursula von der Leyen

Giovedì pomeriggio il Parlamento Europeo si riunirà per discutere e votare la riconferma di Ursula von der Leyen a presidente della Commissione Europea, l’organo esecutivo dell’Unione Europea. Per essere rieletta von der Leyen deve ottenere almeno 361 voti su 720, ossia la maggioranza assoluta dei membri dell’assemblea, e fino a pochi giorni fa il fatto che riuscisse a prenderli non era considerato scontato. Oggi invece secondo diversi parlamentari e funzionari europei che hanno parlato con il sito di news europee Politico ci sono buone possibilità che il voto abbia un esito positivo, più che altro perché in caso contrario si aprirebbe nell’Unione una crisi senza precedenti, in un momento già molto delicato. Le votazioni cominceranno alle 13 e il risultato è atteso intorno alle 14:45.

Von der Leyen fa parte del Partito Popolare Europeo (PPE), di centrodestra, il gruppo più grande del Parlamento Europeo con 188 deputati. Si era candidata a un secondo mandato già lo scorso febbraio ed era stata confermata a fine giugno dal Consiglio Europeo, che riunisce i capi di stato e di governo dei 27 paesi membri. Alle elezioni europee di inizio giugno l’alleanza che l’ha sostenuta durante la scorsa legislatura – quella formata dal PPE, dai Socialisti (del gruppo S&D, di centrosinistra) e dai liberali di Renew Europe – ha eletto 401 europarlamentari, meno del 2019 ma comunque più di quelli necessari per approvare la sua rielezione. Come è successo cinque anni fa però ci si aspetta che una parte di questi deputati non segua le indicazioni del proprio partito e voti contro von der Leyen, sfruttando il fatto che il voto sarà segreto.

Il Parlamento Europeo non ha mai bocciato un candidato alla presidenza della Commissione Europea e se questo accadesse giovedì sarebbe un gran problema per l’Unione: i leader della maggioranza dovrebbero riunirsi di nuovo e scegliere entro un mese una persona per sostituire von der Leyen, che dovrebbe poi essere nuovamente votata dal Parlamento Europeo. Questo porterebbe il nuovo o la nuova presidente della Commissione a insediarsi non a novembre, ma all’inizio del 2025, lasciando le istituzioni europee in una situazione di stallo politico.

Per questo motivo nelle ultime settimane von der Leyen ha cercato il sostegno di altri gruppi, in particolare quello dei Verdi di sinistra, che hanno detto che decideranno ufficialmente se sostenerla dopo aver sentito il suo discorso, che si terrà giovedì mattina.

Anche il gruppo dei Conservatori e Riformisti Europei (ECR), di estrema destra e di cui il partito più importante è Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni, è diviso sull’appoggio a von der Leyen e potrebbe decidere all’ultimo se sostenerla. Seppure radicale, il gruppo sostiene alcune posizioni più vicine a quelle dei partiti conservatori tradizionali, per esempio il sostegno all’Ucraina, che manca negli altri due gruppi di estrema destra dei Patrioti per l’Europa (di cui fanno parte tra gli altri il Rassemblement National francese e la Lega) e di Europa delle nazioni sovrane (ESN), guidato dal partito tedesco Alternative für Deutschland.

Negli ultimi mesi von der Leyen aveva cercato di avvicinarsi a ECR dicendo però di non essere interessata ad avviare una «collaborazione strutturale» con il partito, cosa a cui i gruppi che compongono la sua maggioranza sono estremamente contrari. Martedì von der Leyen ha incontrato di nuovo i leader di ECR ma al termine non è stata diffusa alcuna dichiarazione ufficiale, cosa che potrebbe significare che la posizione del partito sul voto non è ancora stata definita.

Nel caso in cui i Verdi non la sostenessero, von der Leyen avrebbe bisogno dei voti di ECR per essere sicura di essere eletta vista la possibilità di diversi franchi tiratori, ma il gruppo in cambio vuole essere preso più in considerazione durante i negoziati per le nomine delle più importanti cariche dell’Unione, processi da cui finora è stato abbastanza escluso.