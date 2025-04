La nave Libra è partita da Brindisi per portare altri migranti in Albania

Venerdì, poco prima delle 9, la nave Libra della Marina militare italiana è partita da Brindisi con a bordo circa 40 migranti: è diretta in Albania, dove le persone verranno portate probabilmente in uno dei due centri voluti dal governo italiano, e finora inutilizzati. Il centro è quello di Gjader, che come stabilito da un decreto del Consiglio dei ministri di fine marzo ora potrà essere usato come centro di permanenza per il rimpatrio (CPR), cioè un posto in cui vengono mandate le persone che hanno già ricevuto un decreto di espulsione e aspettano di essere rimpatriate, dopo che è stata rifiutata loro la richiesta d’asilo. Non si sa per ora di più sulle nazionalità dei migranti, né da quali strutture provengano (per l’ANSA erano detenuti nel CPR di Brindisi, ma secondo il giornale locale Brindisi Report è possibile che arrivino anche da altre parti). Repubblica scrive che la nave dovrebbe arrivare in Albania nel pomeriggio.

– Leggi anche: Che posti sono Shengjin e Gjader