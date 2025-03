È stato arrestato il sindaco di Istanbul

Mercoledì mattina in Turchia il sindaco di Istanbul Ekrem Imamoglu è stato arrestato nella sua casa. Lo ha fatto sapere all’agenzia di stampa AFP un addetto stampa di Imamoglu. Non si sa ancora con chiarezza per quali accuse, ma secondo i media turchi sarebbe coinvolto insieme a diverse altre persone, tra cui giornalisti e uomini d’affari, in un’indagine su un caso di corruzione. Nella notte la sua casa era stata perquisita da decine poliziotti, come lui stesso aveva detto in un video pubblicato su X.

Ekrem Imamoglu ha 53 anni, è sindaco di Istanbul dal 2019 ed è considerato uno dei principali oppositori politici del presidente turco Recep Tayyip Erdogan. È un esponente del Partito popolare repubblicano (CHP), tendenzialmente di centrosinistra seppure con qualche elemento nazionalista. Vincendo le elezioni nel 2019 a Istanbul Imamoglu mise fine a 25 anni di governo da parte del Partito giustizia e sviluppo (AKP), quello di Erdogan: tra l’altro vinse due volte, perché Erdogan impose che il primo voto venisse ripetuto e Imamoglu vinse di nuovo.

Negli ultimi cinque anni, durante il suo mandato da sindaco di Istanbul, Imamoglu è diventato un politico molto conosciuto in Turchia, tanto che in molti si aspettavano che si candidasse alle presidenziali già nel 2023 (non lo fece, e l’opposizione scelse come candidato il segretario del CHP Kemal Kilicdaroglu, poi sconfitto da Erdogan). La notorietà di Imamoglu è cresciuta nonostante varie campagne dei media di stato per screditarlo, e nonostante il fatto che Erdogan si sia intestato il merito di molti dei progetti che, durante il mandato di Imamoglu da sindaco, hanno modernizzato Istanbul.