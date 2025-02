A Istanbul dieci funzionari dell’opposizione turca sono stati arrestati per presunti legami con l’organizzazione curda PKK

In Turchia dieci funzionari pubblici del comune di Istanbul sono stati arrestati per presunti collegamenti con militanti curdi, gruppo etnico con cui il presidente turco Recep Tayyip Erdogan è in guerra da anni. L’accusa è di aver dato incarichi nell’amministrazione comunale a persone con legami con il PKK, il Partito dei Lavori del Kurdistan: il PKK è un’organizzazione politica e paramilitare, che dal 1984 si oppone al governo della Turchia; Turchia, Unione Europea e Stati Uniti la considerano un’organizzazione terroristica. I funzionari arrestati appartengono tutti al Partito Popolare Repubblicano (CHP), il principale partito di opposizione a Erdogan, che governa il paese dal 2014 con una costante repressione delle opposizioni.

Ekrem Imamoglu, popolare sindaco di Istanbul e principale avversario politico di Erdogan, ha attribuito gli arresti al governo: in un post su X ha detto che sono il risultato di «capricci di una persona che si considera al di sopra della volontà del popolo». Tra i funzionari arrestati ci sono i vice sindaci dei distretti di Kartal e Atasehir (parte della città metropolitana di Istanbul); gli altri otto sono membri dei consigli comunali. L’anno scorso anche il sindaco del distretto di Esenyurt era stato arrestato per presunti legami col PKK. Dopo che l’opposizione era andata molto bene alle elezioni locali del 2024, il governo turco ha rimosso diversi sindaci del principale partito filocurdo, l’HDP (Partito Democratico del Popolo), accusandoli sempre di legami col PKK e nominando al loro posto funzionari governativi.