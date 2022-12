Il sindaco di Istanbul è stato condannato a due anni di carcere

Mercoledì il sindaco di Istanbul, Ekrem Imamoglu, è stato condannato a due anni e sette mesi di carcere per aver insultato alcuni funzionari pubblici nel discorso che fece nel 2019 dopo aver vinto le elezioni comunali. La condanna non prevede la carcerazione effettiva perché è al di sotto del limite in cui in Turchia si applica la pena carceraria, ma prevede un divieto di svolgere incarichi politici per la durata della sentenza: significa che se sarà confermata, Imamoglu sarà rimosso dalla carica di sindaco e non potrà candidarsi ad altre elezioni.

Imamoglu è un membro del Partito Popolare Repubblicano (CHP), il più grande partito socialdemocratico laico della Turchia, ed è uno dei più forti avversari politici del presidente turco Recep Tayyip Erdogan, che negli ultimi anni ha trasformato il paese in senso sempre più autoritario. Il sindaco ha reagito alla sentenza contro di lui definendola ingiusta e motivata da ragioni politiche, e farà appello contro la condanna (quindi per il momento continuerà molto probabilmente a fare il sindaco).

La condanna nei suoi confronti è dovuta a una frase che Imamoglu disse nel 2019 dopo aver vinto per la seconda volta le elezioni comunali di Istanbul. Il primo voto era stato annullato in seguito alle forti pressioni di Erdogan sulla commissione elettorale. Per questo Imamoglu aveva detto che i membri della commissione che aveva annullato la prima votazione erano «folli», usando un’espressione che il ministro dell’Interno Suleyman Soylu aveva usato riferendosi a lui.

Today's verdict is an attack on the will of millions of Istanbulites who democratically elected a mayor for their city three years ago.

But nothing ends here.

We will be meeting our fellow city residents outside @municipalityist at 16:00 tomorrow. pic.twitter.com/4FFcFCM78g

— Ekrem İmamoğlu (International) (@imamoglu_int) December 14, 2022