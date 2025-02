Perché il cessate il fuoco a Gaza ora è ancora più fragile

Negli ultimi giorni vari eventi, annunci e minacce hanno messo a rischio la tenuta del cessate il fuoco tra Israele e Hamas nella Striscia di Gaza, iniziato il 19 gennaio. In teoria la scorsa settimana sarebbero dovute iniziare le negoziazioni per la seconda fase dell’accordo, ma di fatto non sono ancora partite. Per ora il cessate il fuoco ha sostanzialmente retto, al netto di vari intoppi e ritardi, ma Hamas e Israele si sono accusati ripetutamente di averlo violato.

La prima fase del cessate il fuoco prevede, tra le altre cose, la sospensione dei combattimenti nella Striscia, il rilascio di 33 ostaggi israeliani da parte di Hamas e di circa 1.900 di prigionieri palestinesi detenuti in Israele. Finora Hamas ha liberato 21 ostaggi (di cui 16 israeliani e 5 thailandesi), e in cambio Israele ha rilasciato 566 prigionieri palestinesi. Gli scambi sono avvenuti quasi sempre di sabato e l’ultimo, quello dell’8 febbraio, è stato diverso dagli altri: Hamas ha organizzato una cerimonia scenografica in cui tre ostaggi israeliani, in cattive condizioni fisiche, sono stati costretti a salire su un palco e ringraziare il gruppo per il trattamento riservato loro durante la prigionia.

Due giorni dopo, il 10 febbraio, Hamas ha annunciato che sospenderà la liberazione di ostaggi israeliani fino a data da definirsi, accusando Israele di aver violato i termini dell’accordo. Israele, a sua volta, accusa Hamas di non aver rispettato l’ordine concordato per il rilascio degli ostaggi e contesta le modalità con cui le liberazioni sono avvenute, soprattutto l’ultima.

Il prossimo scambio era previsto per sabato 15 febbraio: Hamas ha detto di aver fatto il suo annuncio volutamente in anticipo, per dare tempo ai mediatori di trovare una soluzione (durante i negoziati Israele e Hamas non dialogano direttamente, ma si scambiano richieste e condizioni tramite i mediatori internazionali di Egitto, Qatar e Stati Uniti).

In particolare, il gruppo chiede che siano consegnate nella Striscia sistemazioni temporanee e decine di migliaia di tende per la popolazione, e macchinari per rimuovere le macerie. Hamas ha detto che Israele finora ha impedito queste consegne, oltre a restringere l’ingresso di camion di aiuti umanitari (le consegne di aiuti nella Striscia sono controllate di Israele: fino a circa un mese fa erano estremamente ridotte, ma sono aumentate dall’entrata in vigore del cessate il fuoco).

La risposta israeliana al momento è stata minacciare nuove azioni militari. Lunedì il ministro della Difesa israeliano, Israel Katz, ha ordinato all’esercito di prepararsi «con il massimo grado di allerta per ogni possibile scenario a Gaza». Il primo ministro Benjamin Netanyahu ha anticipato a martedì mattina una riunione del gabinetto di sicurezza (di cui fanno parte tra gli altri, oltre a lui, i ministri della Difesa e degli Esteri), prima prevista per il pomeriggio.

Questa situazione sta complicando i negoziati per la seconda fase del cessate il fuoco, che in teoria dovrebbe iniziare il 2 marzo ma i cui dettagli non sono ancora stati definiti. In base all’accordo generale, durante la seconda fase dovrebbero essere liberati tutti gli ostaggi ancora in vita e l’esercito israeliano dovrebbe completare il ritiro dalla Striscia.

Lo scorso 4 febbraio Hamas aveva detto di aver iniziato le negoziazioni, non è chiaro se con discussioni interne al gruppo oppure parlando con i mediatori riuniti a Doha, in Qatar. Israele invece ha mandato a Doha una delegazione di basso livello, con il mandato di discutere solo i «dettagli tecnici» dell’accordo: di fatto, secondo diverse fonti anonime interne al governo israeliano e al gruppo dei mediatori, le negoziazioni non sono ancora partite.

Ai problemi tra Hamas e Israele si aggiungono le proposte e le minacce del presidente statunitense Donald Trump. La scorsa settimana, in conferenza stampa con Netanyahu, ha detto che la Striscia dovrebbe essere controllata dagli Stati Uniti e gli abitanti palestinesi dovrebbero andarsene altrove. È un piano problematico su molti livelli: illegale per il diritto internazionale, impraticabile dal punto di vista logistico e criticato duramente dai paesi che secondo Trump dovrebbero accogliere i circa 2 milioni di profughi palestinesi, ossia l’Egitto e la Giordania.

Lunedì Trump ha aggiunto che la popolazione palestinese non sarà autorizzata a tornare a Gaza nel prossimo futuro, contraddicendo i funzionari della sua amministrazione che lo avevano parzialmente smentito sostenendo che avesse in mente un trasferimento temporaneo della popolazione. Sempre lunedì Trump ha minacciato di sospendere gli aiuti a Egitto e Giordania se non faranno quello che dice lui.