L’Ucraina è pronta a scambiare i soldati nordcoreani catturati nella regione di Kursk con quelli ucraini detenuti in Russia, dice Zelensky

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha detto di essere disposto a liberare i due soldati nordcoreani che l’esercito ucraino aveva sostenuto di aver catturato nella regione russa di Kursk, in cambio della liberazione di soldati ucraini detenuti in Russia. Per Zelensky «è solo una questione di tempo prima che le truppe [ucraine] ne prendano degli altri»: in un post condiviso su X, ha detto che l’Ucraina «è pronta a consegnarli a Kim Jong Un» se il dittatore nordcoreano organizzerà uno scambio con la Russia. Il presidente ucraino ha anche parlato della possibilità di «altre opzioni» per i soldati nordcoreani che non volessero tornare nel loro paese. Non ha tuttavia specificato quali siano.

Secondo le autorità ucraine, i due soldati nordcoreani fanno parte dei circa 11mila uomini mandati in Russia da Kim per combattere con l’esercito russo. Sabato Zelensky aveva detto che voleva permettere ai giornalisti di parlare con loro, e che nel frattempo i due stavano già parlando con l’intelligence ucraina. In un video condiviso sempre su X uno dei due dice tramite un interprete di non sapere che stava combattendo contro l’Ucraina, e di essere convinto di far parte di una missione di addestramento.