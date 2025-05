Sono cominciati i primi negoziati diretti e pubblici fra Russia e Ucraina

Sono infine cominciati venerdì, intorno alle 13 ora italiana, i primi negoziati diretti e pubblici fra Russia e Ucraina dopo oltre tre anni di guerra. Sull’incontro in corso a Istanbul, in Turchia, non ci sono però grandi aspettative. Per alcuni giorni si era parlato della possibilità che fossero presenti il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, quello russo Vladimir Putin e anche quello statunitense Donald Trump, ma questa ipotesi non si è realizzata, in primo luogo perché Putin ha deciso di non presenziare.

Si incontrano quindi due delegazioni di livello non altissimo e sono improbabili sostanziali passi in avanti verso la pace. È stata la stessa amministrazione statunitense a dire di non aspettarsi molto dall’incontro, mentre Trump ha sostenuto che si arriverà alla pace solo quando lui e Putin si parleranno direttamente. Venerdì dagli Emirati Arabi Uniti ha aggiunto che era il «momento di farlo» e che l’incontro sarà organizzato «appena possibile».

Putin ha detto di considerare i negoziati cominciati venerdì come una continuazione di quelli (non pubblici) organizzati pochi mesi dopo l’invasione russa nel 2022. Allora fallirono perché la Russia chiese la neutralità dell’Ucraina e limitazioni alla sua possibilità di avere un esercito, rimandando però ogni discorso sui territori occupati. L’attuale incontro è stato proposto proprio da Putin, in risposta a una richiesta di un cessate il fuoco di 30 giorni fatta dall’Ucraina e dai principali leader europei (richiesta che però aveva respinto).

La delegazione russa è guidata da Vladimir Medinskij, già caponegoziatore nell’incontro del 2022, consigliere di Putin ed ex ministro della Cultura: sono presenti anche il direttore dei servizi segreti militari, Igor Kostyukov, e i viceministri Mikhail Galuzin (Esteri) e Alexander Fomin (Difesa). Quella ucraina è composta dal ministro della Difesa Rustem Umerov, dal viceministro degli Esteri Sergiy Kyslytsya e da rappresentanti di alto livello dei servizi segreti. L’incontro è mediato da rappresentanti del governo turco e si svolge su un tavolo a forma di U, in cui russi e ucraini sono di fronte, sui lati lunghi.

Prima degli incontri a Istanbul ci sono stati incontri informali fra la delegazione ucraina e consiglieri per la sicurezza nazionale di Stati Uniti, Francia, Germania e Regno Unito, nonché un incontro ufficiale fra i rappresentanti ucraini, i mediatori turchi e il segretario di Stato statunitense Marco Rubio.

