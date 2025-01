L’Ucraina ha detto di aver catturato due soldati nordcoreani in Russia

Sabato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha detto che il suo esercito ha catturato per la prima volta due soldati nordcoreani, che fanno parte dei circa 11mila uomini mandati dal dittatore nordcoreano Kim Jong Un in Russia a ottobre per combattere con l’esercito russo. Zelensky ha detto che i due soldati sono stati catturati nella regione russa di Kursk, dove da una settimana l’esercito ucraino sta portando avanti una nuova offensiva.

I due soldati sono ora detenuti nella capitale ucraina Kiev, e in quanto prigionieri di guerra stanno ricevendo cure mediche. Zelensky ha detto che vuole consentire ai giornalisti di parlare con loro, e che nel frattempo stanno già parlando con l’intelligence ucraina.

Questo potrebbe portare a nuove conoscenze sull’impiego delle truppe nordcoreane in Russia. Finora tutte le informazioni pubbliche sono il risultato di indicazioni di intelligence, soprattutto ucraine, statunitensi e sudcoreane: Russia e Corea del Nord non hanno mai confermato la presenza di soldati dell’esercito di Kim sul fronte. Molte di queste informazioni erano comunque attendibili, e confermate da video che riprendevano i soldati nordcoreani coinvolti nei combattimenti.

