L’Ucraina sta facendo una nuova offensiva nella regione russa di Kursk

Le forze armate ucraine hanno avviato domenica mattina una nuova offensiva nella regione russa di Kursk, che avevano già parzialmente conquistato lo scorso agosto. L’offensiva è stata confermata sia dalla Russia sia dall’Ucraina. Sembra che i soldati ucraini stiano attaccando in varie direzioni, e che uno degli obiettivi principali sia la cittadina di Bolshoye Soldatskoye, che si trova a nord-est di Sudzha, il principale centro abitato che era stato conquistato ad agosto.

L’offensiva è cominciata verso le 9 del mattino e sembra aver colto di sorpresa i russi. Dalle prime informazioni una colonna di mezzi corazzati è partita verso Bolshoye Soldatskoye ed è possibile che ci siano stati scontri a Berdin, un piccolo centro abitato sulla strada verso Bolshoye. Gli ucraini avrebbero anche usato sistemi di interferenza elettronica per disattivare i droni russi nell’area.

Non è chiaro quali siano gli obiettivi ucraini al momento, né quanto sia ampia l’offensiva. Il ministero degli Esteri russo ha detto che le truppe russe hanno respinto due assalti da parte degli ucraini. Il capo dell’ufficio di presidenza ucraino, Andriy Yermak, ha scritto su Telegram che i russi stanno «ricevendo quello che si meritano».

Alcuni analisti militari sostengono che l’avanzata ucraina di domenica potrebbe anche essere un diversivo per attaccare poi in altri punti del fronte lasciati sguarniti dai soldati russi.

All’inizio di agosto del 2024, a sorpresa, l’Ucraina aveva conquistato un ampio territorio nella regione russa di Kursk, mostrando di avere una notevole capacità di penetrare in territorio russo e sperando di creare un diversivo per distogliere le truppe russe dal fronte del Donbass, in Ucraina orientale. L’operazione era riuscita solo in parte: nonostante i contrattacchi russi, l’Ucraina controlla ancora buona parte del territorio conquistato ad agosto, e oggi è partita con una nuova offensiva. Al tempo stesso però, la Russia non ha spostato soldati dal Donbass verso Kursk, e anzi ha continuato ad avanzare lentamente nell’est dell’Ucraina.

