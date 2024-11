C’è stato un attacco aereo israeliano vicino alla sede del governo a Beirut

Lunedì nel tardo pomeriggio c’è stato un nuovo attacco aereo in una zona centrale di Beirut, la capitale del Libano, che domenica Israele aveva ripreso a bombardare per la prima volta nel giro di un mese. L’agenzia di stampa nazionale libanese ha parlato di due missili precipitati nella zona di Zekak al Blat, un’area densamente popolata a poche centinaia di metri dalla sede del governo e vicino a quella della Commissione economica e sociale per l’Asia Occidentale, una delle commissioni regionali delle Nazioni Unite. Il ministero della Salute libanese ha detto che nell’attacco sono state uccise cinque persone e almeno 24 sono state ferite.

Al momento non è chiaro quale fosse l’obiettivo dell’attacco. L’esercito israeliano, che finora non ha commentato, non aveva emesso alcun avviso per permettere ai civili di andarsene prima dell’attacco.

Quella di Zekak al Blat è un’area dove negli ultimi mesi si erano rifugiate molte persone scappate in seguito ai numerosi attacchi compiuti da Israele sia nella parte meridionale del Libano sia nel sud della stessa Beirut. Nella zona ci sono anche una moschea sciita e diverse ambasciate.

– Leggi anche: Israele è tornato a bombardare il centro di Beirut