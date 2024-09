A Shanghai, in Cina, sono stati cancellati tutti i voli per via dell’arrivo del tifone Bebinca

Nella notte tra domenica e lunedì è arrivato a Shanghai, la città più popolosa della Cina, il tifone Bebinca: è il tifone più forte che colpisce la città dal 1949 e al suo centro sono stati registrati venti con una velocità massima di 151 chilometri orari. In attesa dell’arrivo del tifone, le autorità locali avevano cancellato tutti i voli in arrivo e in partenza dagli aeroporti e consigliato ai circa 25 milioni di residenti di non lasciare le proprie case. Per sicurezza anche tutti i treni da e per Shanghai sono stati cancellati.