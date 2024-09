In Venezuela è stato emesso un mandato di arresto per Edmundo González Urrutia, il principale rivale di Maduro alle ultime elezioni

Lunedì in Venezuela un tribunale ha emesso un mandato di arresto per Edmundo González Urrutia, il candidato dell’opposizione alle elezioni di fine luglio, vinte dal presidente Nicolás Maduro grazie a brogli elettorali. González Urrutia è accusato di usurpazione di funzioni pubbliche, falsificazione di documenti ufficiali, associazione a delinquere, sabotaggio e associazione terroristica.

Il mandato d’arresto è stato emesso dopo che il pubblico ministero aveva convocato González a comparire davanti agli inquirenti per tre volte, di cui l’ultima lo scorso venerdì. González, che da circa un mese si trova in un luogo sconosciuto per sfuggire a un probabile arresto da parte delle autorità del regime, non si era mai presentato. L’ultima volte che è stato visto in pubblico era lo scorso 30 luglio, cioè due giorni dopo le elezioni che Maduro ha detto di aver vinto senza aver fornito alcuna prova.

La magistratura venezuelana, che è controllata dal regime chavista, ha aperto un’indagine su González dopo che l’opposizione aveva raccolto e caricato online oltre l’80 per cento delle ricevute delle macchinette per il voto elettronico delle elezioni di fine luglio. Le ricevute, che vengono emesse dalle macchinette presenti ai seggi dopo che l’elettore ha votato e che mostrano il voto espresso, avevano dimostrato che era stato González a vincere il voto popolare, come peraltro era stato ampiamente previsto dai sondaggi.

Ex ambasciatore di 75 anni che fino all’inizio della campagna elettorale non era molto conosciuto, González Urrutia secondo sondaggi indipendenti si era presentato alle elezioni con un vantaggio di più di 20 punti percentuali sulla coalizione di Maduro. Le opposizioni avrebbero voluto candidare la loro leader più rappresentativa, María Corina Machado, che nell’ottobre del 2023 aveva vinto le primarie tra dieci candidati con il 93,13 dei consensi: a marzo tuttavia una sentenza molto contestata emessa da un tribunale controllato da Maduro le aveva vietato di ricoprire incarichi pubblici per 15 anni, e dunque di partecipare alle elezioni sulla base di una serie di accuse, soprattutto di corruzione.

Dopo l’emissione del mandato di arresto Corina Machado ha detto

Alla fine di agosto la Corte Suprema del Venezuela, un organo controllato dal governo, ha confermato la vittoria del presidente uscente. La Corte è però composta da molti alleati di Maduro, e negli scorsi anni aveva preso spesso decisioni favorevoli al governo: ha dichiarato falsi i conteggi dei voti pubblicati online dai sostenitori dell’opposizione venezuelana che mostravano una vittoria piuttosto larga di Edmundo González Urrutia.