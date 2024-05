Cosa ha detto l’AGCOM sul dibattito televisivo tra Elly Schlein e Giorgia Meloni

L’organizzazione del confronto televisivo in vista delle elezioni europee dell’8 e 9 giugno tra le leader dei due partiti con più seguito in Italia, la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, si sta rivelando più complicata del previsto. Il dibattito è stato fissato dai rispettivi staff per il 23 di maggio durante Porta a Porta, il principale talk show politico serale di Rai 1 condotto da Bruno Vespa, ma nel frattempo si è sviluppata una discussione attorno all’opportunità di un confronto a due senza i rappresentanti degli altri partiti.

Si discute cioè se questo dibattito rispetterebbe la “par condicio”, l’insieme di regole che dovrebbero garantire ai vari partiti politici la parità di accesso a determinati spazi in televisione. Su questo si è espressa l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, più conosciuta come AGCOM, il cui parere era stato richiesto dalla Rai, dalla senatrice del Movimento 5 Stelle Barbara Floridia e dal giornalista Michele Santoro, che sarà candidato alle elezioni europee con una sua lista, Pace Terra Dignità.

In una nota l’AGCOM ha detto che in questo caso la par condicio si può considerare rispettata solo se l’emittente darà pari spazio a tutte le forze politiche e se dunque il formato del confronto sarà «accettato da una larga maggioranza delle liste in competizione elettorale e comunque dalla maggioranza delle liste con rappresentanza in parlamento».

Ciò comporta che i leader di cinque partiti su otto (Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia, Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Italia Viva, Azione e Alleanza Verdi Sinistra) accettino il modello di dibattito televisivo proposto da Porta a Porta, basato sui confronti a due in più puntate. Le coppie sarebbero state formate sulla base del peso elettorale dei partiti: dopo quello tra Meloni e Schlein ci sarebbe il dibattito tra il segretario della Lega Matteo Salvini e il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, poi quello tra il segretario di Forza Italia Antonio Tajani e i leader di Azione e Italia Viva Carlo Calenda e Matteo Renzi.

Questo formato però è già stato contestato dai leader politici degli altri partiti, che non vogliono apparire in successione dopo Meloni e Schlein. Non è ancora chiaro se effettivamente il confronto si terrà o meno, ma vista la posizione degli altri leader è ormai improbabile. Del resto andò così anche durante la campagna elettorale delle ultime elezioni politiche, quando si cercò di organizzare un dibattito televisivo tra Meloni e l’allora segretario del PD Enrico Letta, ma che alla fine fu ospitato sul sito del Corriere della Sera.

«Non si può fare», ha detto per esempio il leader di Azione Carlo Calenda mercoledì, alla trasmissione Prima di domani su Rete 4. «Le elezioni sono proporzionali, non ci sono neanche le coalizioni. Non c’è, per semplificare, la leader del centrosinistra e la leader del centrodestra». Davide Faraone, capogruppo di Italia Viva alla Camera, ha definito il confronto tra Meloni e Schlein un «caso di pubblicità ingannevole».

La decisione se fare o meno il dibattito tra Meloni e Schlein ora dovrà passare per la commissione parlamentare nota come Vigilanza Rai, di cui è presidente proprio la senatrice Floridia che aveva chiesto il parere dell’AGCOM. La Vigilanza Rai è l’organo collegiale del parlamento che ha il compito di sorvegliare l’attività della televisione pubblica (la Rai, appunto) e di decidere e programmare gli indirizzi delle reti. Nel frattempo è stato proposto un altro schema dal direttore del tg di La7 Enrico Mentana, con l’idea di due confronti separati: uno tra le liste minori il 5 giugno, e l’altro tra quelle maggiori il 6 giugno.