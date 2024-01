Per le elezioni europee si voterà in un giorno e mezzo, l’8 e 9 giugno

Nel decreto-legge approvato giovedì dal Consiglio dei ministri sono state definite le date in cui si svolgeranno le elezioni europee: si voterà sabato 8 giugno dalle 14 alle 22 e domenica 9 giugno dalle 7 alle 23. Il Consiglio dell’Unione Europea aveva definito nel maggio del 2023 che i paesi membri avrebbero dovuto organizzare le elezioni fra il 6 e il 9 maggio, ma ogni nazione può decidere la data effettiva all’interno di quella finestra temporale. Le elezioni europee servono a eleggere i membri del Parlamento Europeo: l’Italia ha diritto ad eleggere 76 eurodeputati e per le elezioni europee viene divisa in cinque circoscrizioni elettorali, ognuna delle quali elegge un numero di europarlamentari proporzionale al numero di abitanti.

Si voterà quindi in un giorno e mezzo: nelle ultime due occasioni, nel 2019 e nel 2014, si era votato solo la domenica, nel 2009 e nel 2004 il sabato pomeriggio e la domenica. Il Consiglio dei ministri ha anche deciso che nelle stesse date potranno essere accorpate elezioni regionali e amministrative. Nella primavera del 2024 sono previste elezioni regionali in Basilicata, Piemonte e Umbria e amministrative in 3.700 comuni, fra cui 27 capoluoghi di provincia e sei capoluoghi di regione (Bari, Cagliari, Campobasso, Firenze, Perugia, Potenza): non è però ancora stato definito quali di queste elezioni si terranno in contemporanea con le europee.