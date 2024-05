Giorgia Meloni ed Elly Schlein si confronteranno in un dibattito televisivo il 23 maggio a “Porta a porta”, su Rai 1

Giovedì 23 maggio la presidente del consiglio e leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni e la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein si confronteranno in un dibattito televisivo a Porta a porta, il principale talk show politico serale di Rai 1, condotto da Bruno Vespa. Lo hanno annunciato venerdì i loro staff, con una nota congiunta.

L’ipotesi di un dibattito fra Schlein, leader del partito di opposizione con più preferenze nei sondaggi, e Meloni, a capo del principale partito della coalizione di governo, in vista delle elezioni europee dell’8 e 9 giugno era stata proposta spesso nelle ultime settimane, ma finora non si era concretizzata anche per dubbi riguardanti il rispetto delle regole della cosiddetta “par condicio”, l’insieme di regole garantiscono ai vari partiti politici la parità di accesso a determinati spazi in televisione.

Al momento non sembra che al dibattito parteciperanno i leader degli altri partiti al governo o all’opposizione.

– Leggi anche: Breve storia dei confronti televisivi tra leader politici in Italia