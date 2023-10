Ursula von der Leyen è stata accusata di essere troppo filoisraeliana

Negli ultimi giorni alcuni diplomatici e membri delle istituzioni europee hanno accusato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, e la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, di aver adottato un atteggiamento troppo favorevole a Israele nel commentare la guerra tra Israele e Hamas: secondo i loro critici, entrambe non avrebbero condannato a sufficienza i bombardamenti israeliani contro i civili della Striscia di Gaza.

Hamas, che controlla il territorio della Striscia di Gaza dal 2007, è un gruppo considerato terroristico tra gli altri dall’Unione Europea, non ha mai riconosciuto la legittimità dello stato di Israele e si è sempre opposto a qualsiasi tentativo di mediazione diplomatica sul tema: anzi, l’obiettivo finale di Hamas è la distruzione dello stato di Israele e l’uccisione di tutti gli ebrei. Dopo l’attacco del 7 ottobre, Israele ha risposto con un’intensa campagna di bombardamenti su tutto il territorio della Striscia, con l’imposizione dell’«assedio totale» (quindi il blocco di forniture di cibo, medicine, energia e carburante) e la decisione di impedire l’arrivo di aiuti umanitari dall’Egitto.

Venerdì scorso von der Leyen e Metsola sono state in Israele, dove hanno visitato il kibbutz di Kfar Azza (colpito in modo particolarmente feroce dai miliziani di Hamas) e incontrato il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e il presidente Isaac Herzog.

In un discorso fatto alla presenza di Netanyahu, von der Leyen ha condannato l’attacco di Hamas e detto chiaramente che «l’Europa sta con Israele» e che «Israele ha il diritto di difendersi, anzi ha il dovere di difendere i propri cittadini». Ha anche aggiunto: «So che la risposta di Israele dimostrerà che [il paese] è una democrazia». Venerdì Israele aveva già disposto «l’assedio totale» della Striscia di Gaza, tagliando tutte le forniture di beni essenziali, e stava bombardando da giorni il territorio della Striscia, colpendo anche molte infrastrutture civili.

This is the moment for unity.

This is the moment to join forces against terror.

And Israel can count on the EU ↓

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 13, 2023