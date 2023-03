La prima puntata di “La nave”

Caricamento player

Giovedì 16 marzo la Geo Barents, la nave di soccorso di Medici senza frontiere, è salpata dal porto di Augusta, in provincia di Siracusa, per una missione nel Mediterraneo centrale. La Geo Barents sarebbe dovuta partire a fine febbraio, ma era stata costretta a rimandare la partenza a causa del fermo amministrativo imposto dal governo italiano il 23 febbraio scorso per aver violato il controverso e contestato codice di condotta delle navi delle ong, da poco approvato in via definitiva dal Senato.

Sulla nave c’è anche Luca Misculin, giornalista del Post. Sarà a bordo per tutta la durata della missione, che ha l’obiettivo di condurre operazioni di soccorso di eventuali migranti in difficoltà. Nel corso della missione, il Post pubblicherà un podcast quotidiano realizzato da Luca Misculin per spiegare come funzionano queste operazioni di soccorso, ma anche tutto quello che c’è intorno. La prima puntata sarà dedicata proprio alla nave: come è fatta la Geo Barents.

Pubblicità

È una nave molto grande, che prima di essere usata da Medici senza frontiere era usata per indagini geologiche, e a bordo ci sono tracce della sua vita precedente. Ha un equipaggio numeroso formato da persone che arrivano da tutto il mondo, con competenze specifiche diversissime; ci sono ponti, corridoi e cabine tra cui bisogna imparare a orientarsi in fretta, ci sono rumori costanti che accompagnano la giornata e altri che hanno significati precisi. E c’è anche uno spazio dove rifugiarsi in caso di attacco da parte di una nave di pirati: un’eventualità remota nel Mediterraneo, ma che non si può escludere.

Luca Misculin racconta queste e molte altre cose, aiutato nelle spiegazioni dalle persone che sono sulla nave con lui. La prima puntata è già disponibile sul sito e sull’app del Post e sulle principali piattaforme, come Spotify, Apple Podcasts e Amazon Music.