Tutti i migranti a bordo della Geo Barents sono sbarcati a Catania

Nella serata di martedì sono sbarcati tutti i 213 migranti che da giorni si trovavano nel porto di Catania a bordo della nave Geo Barents di Medici Senza Frontiere. La decisione di farli sbarcare è stata presa in conseguenza delle condizioni di vulnerabilità dei migranti, che sono state valutate da alcuni medici nel corso della giornata.

📢 "MSF team, MSF team RESCUE COMPLETE"

❗ A rescue is completed only when the survivors disembark in a place of safety.

🟢 After days of unjustified wait, our survivors are now all in a place of safety! pic.twitter.com/l0DQ2Kdh0i

— MSF Sea (@MSF_Sea) November 8, 2022