Com’è andato il primo turno delle amministrative

Lunedì si è tenuto lo scrutinio del primo turno delle elezioni amministrative in più di novecento comuni italiani, fra cui 26 capoluoghi di provincia. La notizia più rilevante è che il centrodestra ha vinto a Genova e a Palermo, le due città più importanti in cui si votava: a Genova è riuscito a farsi rieleggere il sindaco Marco Bucci, mentre a Palermo è stato eletto al primo turno Roberto Lagalla. Entrambi i risultati erano comunque ampiamente attesi da settimane. Il centrosinistra ha invece superato le aspettative a Verona, dove l’ex calciatore Damiano Tommasi è risultato di gran lunga il candidato più votato in vista del ballottaggio, previsto fra due settimane.

A Genova, arrivati a circa metà dello scrutinio, Bucci ha ottenuto circa il 55 per cento dei voti contro il 39 del candidato del centrosinistra e del Movimento 5 Stelle, Ariel Dello Strologo. A Palermo, le proiezioni assegnano invece a Lagalla una percentuale di voti vicina al 44 per cento, circa 15 punti in più del candidato del centrosinistra e del M5S Franco Miceli (in Sicilia la legge elettorale è diversa e ha una soglia di elezione al primo turno al 40 per cento). A Verona Tommasi è dato una decina di punti avanti al sindaco uscente Federico Sboarina, sostenuto da Lega e Fratelli d’Italia, mentre l’ex sindaco Flavio Tosi si è fermato a circa il 25 per cento.

Il fatto che le elezioni amministrative risentano molto di dinamiche e meccanismi locali e che domenica si sia tenuto solamente il primo turno rende difficile individuare dei vincitori: ma diversi commentatori sono concordi nel sottolineare che la Lega, il partito della coalizione di centrodestra più rappresentato in Parlamento, abbia ottenuto un pessimo risultato. In quasi tutte le città del Nord la sua lista è stata superata da quella di Fratelli d’Italia, il partito di estrema destra di Giorgia Meloni dato da mesi in fortissima ascesa secondo i sondaggi. In una conferenza stampa tenuta lunedì pomeriggio, Salvini ha parlato poco e in termini vaghi dei risultati elettorali ottenuti dalla Lega.

🗳 Ecco la tabella con le percentuali di #Lega e #FdI nei capoluoghi del Nord e della Toscana al voto.

Il partito di Giorgia Meloni è a ora davanti a quello di Matteo Salvini in quasi tutti. Ad Asti e Belluno è invece in testa la Lega, mentre a Lodi c'è parità.#MaratonaYouTrend pic.twitter.com/pkK6nyuuka — YouTrend (@you_trend) June 13, 2022

Nelle altre città importanti in cui si è votato, a Catanzaro il candidato di Lega e Forza Italia Valerio Donato – che fino a qualche settimana fa apparteneva al Partito Democratico – andrà al ballottaggio con dieci punti di vantaggio su Nicola Fiorita del centrosinistra. All’Aquila il sindaco uscente di destra Pierluigi Biondi è dato al 51 per cento dalle ultimissime proiezioni e potrebbe essere rieletto al primo turno: se non ce la farà, dovrebbe andare al ballottaggio col candidato civico Americo Di Benedetto.

A Parma invece è andato molto bene il candidato del centrosinistra e del Movimento 5 Stelle Michele Guerra, attuale assessore alla Cultura della giunta di Federico Pizzarotti, eletto sindaco nel 2012 col Movimento 5 Stelle per poi uscirne nel 2016. Guerra è dato intorno al 45 per cento, contro il 20 per cento del candidato del centrodestra Pietro Vignali, già sindaco fra il 2007 e il 2011, che nel 2015 patteggiò due anni di carcere per peculato e corruzione nell’ambito di un’inchiesta sulla gestione delle società partecipate del Comune di Parma.

Si andrà invece al ballottaggio a Piacenza fra le candidate di centrosinistra e centrodestra, Katia Tarasconi e Patrizia Barbieri, date entrambe intorno al 40 per cento. A Padova è stato rieletto al primo turno Sergio Giordani del centrosinistra: sindaco uscente, imprenditore ed ex proprietario della squadra di calcio cittadina. È stata una discreta sorpresa, dato che fino a lunedì mattina a Padova si parlava di un probabile ballottaggio fra Giordani e il candidato del centrodestra.

A Taranto lo scrutinio è molto indietro ma sembra che l’ex sindaco Rinaldo Melucci, sostenuto dal centrosinistra e dal Movimento 5 Stelle, possa vincere al primo turno un anno dopo che 17 consiglieri lo sfiduciarono con un atto del notaio, per motivi mai del tutto chiariti, ma probabilmente legati a questioni personali tra l’ex sindaco e alcuni consiglieri di maggioranza. A Lodi le informazioni che arrivano dai seggi sembrano escludere una rielezione della sindaca uscente, Sara Casanova, della Lega, che nel 2018 era stata al centro di un caso nazionale per avere negato di fatto la mensa scolastica ai bambini stranieri. Probabilmente verrà eletto invece al primo turno il candidato di centrosinistra, Andrea Furegato.

Ad Alessandria andranno al ballottaggio i candidati di centrodestra e centrosinistra, mentre a Cuneo, per restare in Piemonte, l’ex senatrice e attuale vicesindaca Patrizia Manassero è molto avanti rispetto al candidato di centrodestra. A Belluno lo spoglio è abbastanza indietro ma dovrebbe essere eletto il candidato di centrodestra Oscar De Pellegrin, ex atleta paralimpico fra i più importanti a livello internazionale nel tiro con l’arco. Alla Spezia invece dovrebbe essere rieletto al primo turno il sindaco uscente di centrodestra, Pierluigi Peracchini. A Rieti e Frosinone lo scrutinio è ancora molto indietro, così come a Monza, Viterbo, Barletta, Oristano e Messina.

A Pistoia siamo a circa due terzi dello scrutinio e dovrebbe farcela ad essere rieletto il sindaco uscente Alessandro Tomasi, di centrodestra, mentre a Lucca, Como e Gorizia andranno al ballottaggio i candidati di centrodestra e centrosinistra.

Quasi sicuramente, i risultati definitivi arriveranno nel corso della notte fra lunedì e martedì.