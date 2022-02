Cos’è successo nel Super Bowl di Los Angeles

Tra domenica e lunedì a Los Angeles si è disputata la 56ª edizione del Super Bowl, la finale del football americano nonché uno degli eventi sportivi più seguiti al mondo. È stata vinta dai Los Angeles Rams, i favoriti, che hanno battuto 23-20 i Cincinnati Bengals nel loro stadio, com’era successo anche l’anno scorso ai Tampa Bay Buccaneers di Tom Brady.

È stata una partita combattuta, rimasta aperta fino agli ultimi secondi. Los Angeles era andata in vantaggio nel primo quarto con un touchdown del ricevitore Odell Beckham Jr. su lancio del quarterback Matthew Stafford. Nel secondo quarto i Rams avevano segnato un altro touchdown, questa volta con Cooper Kup, già eletto miglior giocatore offensivo della stagione.

Prima dello spettacolo dell’intervallo, Cincinnati era però riuscita ad accorciare le distanze con un touchdown di Tee Higgins su lancio del quarterback Joe Burrow — venticinquenne alla seconda stagione in NFL — andando a riposo sul risultato di 13-10 a favore di Los Angeles. Nel terzo quarto la rimonta di Cincinnati era proseguita con un altro touchdown di Higgins e un calcio piazzato che avevano portato il risultato a loro favore, 20-16.

Nell’ultimo quarto, nonostante l’assenza per infortunio di Odell Beckham Jr. e un problema alla caviglia per Stafford, i Rams hanno segnato il touchdown decisivo a poco più di un minuto dal termine, ancora con Kupp. Nell’azione successiva, un blocco su Burrow del miglior difensore della stagione, Aaron Donald, ha di fatto concluso la partita e dato la vittoria a Los Angeles.

Per i Rams — squadra di Stan Kroenke, che è anche proprietario della squadra di calcio dell’Arsenal — è il secondo Super Bowl vinto su cinque disputati dal 1967 a oggi, due dei quali quando erano la squadra di St. Louis, città in cui la squadra aveva vinto il suo unico titolo finora, ventidue anni fa. Per il loro allenatore Sean McVay, il più giovane ad aver portato una squadra al Super Bowl, è il primo titolo in carriera, così come lo è per il quarterback Matthew Stafford, che ci ha messo tredici stagioni per arrivare in finale e altrettante per vincerla.